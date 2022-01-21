«Откровенный обмен идеями»: Блинкен высказался о переговорах с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам диалога с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что прошедшая встреча была «не переговорами, а откровенным обменом идеями». По его словам, США и союзники готовы работать над разрешением озабоченностей РФ в сфере безопасности. Блинкен пообещал Лаврову представить предложения по безопасности в более развернутом виде и в письменной форме.

Мы ожидаем, что сможем поделиться с Россией нашими озабоченностями и идеями с большим количеством подробностей и в письменной форме на следующей неделе. И мы договорились провести дальнейшие обсуждения, — сказал госсекретарь США.

Блинкен подчеркнул, что все стороны привержены дипломатии и диалогу для разрешения разногласий. Госсекретарь США добавил, что Вашингтон представил Москве ряд идей по безопасности. Он подчеркнул, что американская сторона настаивает на принципе взаимности.

Говоря о ситуации на Украине, Блинкен предложил Лаврову отвести войска РФ от границы с Украиной для подтверждения отсутствия планов по вторжению. Он считает, что Москва должна прекратить приписываемую ей агрессию в отношении Киева для возможности продолжать работу с Вашингтоном по вопросам проекта соглашения о гарантиях безопасности.

Блинкен подытожил, что Россия и США могут работать над разрешением обоюдных разногласий в ряде сфер, включая контроль над вооружениями.

Встреча Лаврова и Блинкена прошла в Женеве 21 января и продлилась полтора часа. Дипломаты сказали несколько вступительных слов, после чего переговоры продолжились в закрытом для прессы формате. Основной темой консультаций стали росcийские предложения по гарантиям безопасности.

По итогам переговоров Лавров назвал консультации «полезными и откровенными», но подчеркнул, что данная встреча была промежуточной.