https://static.news.ru/photo/7242a88a-1d23-11ea-9c6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: JB Autissier via www.imago-image/GlobalLookPress

Организаторы Всемирного форума памяти холокоста в Израиле пришли в недоумение из-за отказа президента Украины Владимира Зеленского принять участие в мероприятии.

Его решение вызывает недоумение, и очень жаль, что такой шаг сделан в день проведения мероприятия под названием «Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом», — цитирует представителей пресс-службы РИА Новости.

Председатель правления комплекса Авнера Шалева заявил, что президенту Украины было разъяснено ранее, что он не будет выступать на этом форуме. Также организаторам неизвестна настоящая причина отказа посетить форум.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер Украины Владимир Зеленский и члены украинской делегации решили передать свои места на основном мероприятии форума памяти холокоста людям, пережившим трагедию.