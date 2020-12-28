Отказ от «Спутника V» в Раде назвали спланированным уничтожением украинцев

https://static.news.ru/photo/8cc5d786-4964-11eb-8b7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kalizhan Ospanov/XinHua/Global Look Press

Отказ властей Украины от первой российской вакцины от коронавируса является спланированным уничтожением народа. Об этом заявил депутат Верховной рады, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

Я вам по-людски скажу: если мы всем говорим, что мы российскую вакцину не берём, а нам на Западе её просто не дают, значит, это спланированная операция по уничтожению украинского народа, — отметил депутат в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, если Киев намерен «выйти из этой ситуации с коронавирусом», то необходимо вернуться к вопросу о российской вакцине. Рабинович добавил, что председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук проделал в Москве большую работу, чтобы Украина могла получить «Спутник V».

Ранее NEWS.ru сообщал, что на Украине много людей, которые хотели бы использовать российскую вакцину от коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что на Украине, возможно, есть те, кто является врагом вакцинации исходя из личных соображений, однако есть и сторонники.