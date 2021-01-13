Отели Турции закрывают спа-центры и бассейны

Согласно новому постановлению министерства о COVID-19, деятельность спа в отелях запрещена и по этому поводу будут проводиться частые проверки, — рассказали в одной из сети отелей.

Их коллеги из другой сети также подтвердили эту информацию, сообщает TourDom.ru.

Издание отмечает, что турагенты получают противоречивую информацию по работе бассейнов, спа и хаммамов в турецких отелях. Ряд объектов сначала отменяли услуги, потом вновь возвращали.

В связи с этим представители турбизнеса советуют обязательно уточнять информацию об актуальных услугах, которые предоставляют турецкие отели, а также о конкретных ограничениях в самом объекте размещения.

Ранее в Турции определили сроки летнего курортного сезона 2021 года. Официально старт ему предполагается дать в апреле, сообщил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой. По его мнению, такое раннее начало по сравнению со странами-конкурентами позволит в значительной степени компенсировать потери 2020 года.