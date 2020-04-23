Отели Турции могут отказаться от системы «всё включено»

https://static.news.ru/photo/c8b70ad2-8504-11ea-a667-fa163e074e61_660.jpg Фото: Altan Gocher/Global Look Press

Пандемия коронавируса заставляет отельеров Турции либо отказаться от системы all inclusive, либо трансформировать её. Распространение инфекции не позволяет организовать питание гостей по принципу шведского стола, который подразумевает открытую выкладку блюд и пользование общими столовыми приборами.

Возможным выходом из ситуации станет переход отелей на предоставление питания по меню, сообщает газета «Известия».

По словам президента Ассоциации туристических агентств Турции Фируза Баглыкайя, данный способ обслуживания гостей позволит контролировать социальную дистанцию между ними, а также сократит количество пищевых отходов, а значит, приведёт к экономии средств.

Эксперты, однако, сомневаются в реализации данного плана. По их мнению, отказ от системы «всё включено» повысит риски отелей в плане заполняемости даже в хороший год.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Турции внедрят сертификацию туристических объектов на отсутствие коронавирусной угрозы и соблюдение гигиенических стандартов. Проект стартует в мае. Участие отелей будет добровольным в теории, но обязательным по существу — без сертификата учреждения не допустят до обслуживания иностранных туристов. Также процедуру сертификации надо будет пройти авиакомпаниям, транспортным организациям, ресторанам и музеям.