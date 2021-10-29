Отель в Египте с отравившимися российскими туристами продолжил работу

Отель в Египте, где отравилось 40 российских туристов, продолжает на данный момент работать. Из него в больницы Хургады продолжают поступать новые пациенты с симптомами отравления. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на постояльцев гостиницы.

Отмечается, что санитарные службы закрыли отель, но он всё ещё работает. По словам постояльцев, пятизвёздочный отель не соответствует своей оценке — там сплошная антисанитария. В номерах стоит старая мебель, санузлы разбиты, посуда в ресторане грязная, на полу в баре — «болото». Очевидцы добавили, что даже кулеры с водой покрыты плесенью изнутри.

Ранее сообщалось, что число россиян, отравившихся в одном из отелей Хургады, увеличилось до 40 человек. По имеющимся данным, четыре человека уже выписались из больницы, остальные ещё проходят лечение. Пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Предполагается, что врачи отпустят их уже 1 ноября.

Очевидцы сообщали, что возможной причиной отравления могла стать водопроводная вода. По словам одной из туристок, незадолго до госпитализации она умывалась и полоскала рот водопроводной водой. Среди заболевших, по её словам, дети от двух лет и старше, всем делают уколы, ставят капельницы. Температура у многих под 40.