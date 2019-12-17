https://static.news.ru/photo/8cc07f2a-2151-11ea-b2c2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Отец нынешнего президента Украины Владимира Зеленского рассказал, что будет с его сыном, если закроется юмористическая студия «Квартал 95». В этом случае актёр, скорее всего, пойдёт на второй президентский срок.

Пока же происходит то, что отсутствие Владимира Зеленского на студии ощутимо сказывается на деятельности «Квартала 95». Александр Зеленский также предположил, что в случае закрытия его сын, как человек обеспеченный, мог бы уехать жить за границу. Но он остался, чтобы не дать никому воровать.

А почему он по странам ездил? Чтобы инвестиции были. Чтобы людям было лучше. Да, пусть он даже не прав, но он хотел. Он в любой момент бросит эту фигню, — цитирует Зеленского-старшего «Страна.ua».

Отец президента признался, что переживает за сына, которого постоянно в чём-то упрекают — а ведь Владимиру в наследство досталась масса проблем. И став руководителем государства, Зеленский-младший никогда не думал, что в его сторону посыплется столько негатива и грязи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что студия «Квартал 95» посвятила ещё одну песню бывшей главе Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой. Только в этом номере артист Евгений Кошевой «извинился» перед ней за предыдущую песню в её адрес.