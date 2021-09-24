Зеленский-старший: тяжело наблюдать, как Вову закидывают помидорами

Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр Зеленский завёл аккаунт в Instagram. Он делится там мыслями по поводу проводимой сыном государственной политики и призывает украинцев поддержать её, а не вестись на провокации «политологов».

Нам как родителям тоже тяжело наблюдать за тем, как Вову закидывают помидорами с различных телеканалов различные никому не известные так называемые политологи. Они, не приводя никаких аргументов и фактов, называют его «вором» и «убийцей», — пишет Александр Зеленский.

Он добавил, что очень рад, что на Украине очень много умных, здравомыслящих людей, которые всё прекрасно понимают и не ведутся на различного рода провокации. Отец политика поблагодарил их за понимание.

Ранее сообщалось, что падение рейтинга Зеленского из-за роста цен на ЖКХ может спровоцировать новые протесты в начале 2022 года.

Противниками Зеленского как раз являются люди, готовые участвовать в протестах. И если на митинги выйдет не менее 50 тысяч человек, защищать офис президента будет некому и «зелёного Антимайдана» ждать не стоит, считают политологи.