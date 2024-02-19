Отец погибшего при угоне Ми-8 летчика отреагировал на смерть Кузьминова Отец погибшего при угоне Ми-8 Кирьянова заявил, что не верит в смерть Кузьминова

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Максим Кузьминов

Отец российского летчика Никиты Кирьянова, погибшего при угоне Ми-8 на Украину, заявил RT, что не верит сообщениям СМИ о смерти угнавшего вертолет Максима Кузьминова в Испании. По его словам, подобные публикации уже выходили в конце осени и не подтвердились.

В любом случае хочу дождаться официального подтверждения от властей о ликвидации Кузьминова, — заявил отец Кирьянова.

Испанские СМИ ранее сообщили, что труп, предположительно, летчика Кузьминова обнаружили в Аликанте. Издание Il Corrispondente написало, что тело мужчины с 12 пулевыми ранениями нашли 13 февраля. В публикации ABC говорилось, что гражданская авиация расследует смерть человека, которого назвали «33-летним украинцем», чье тело нашли «на пандусе гаража». RT отметил, что Кузьминов, по некоторым данным, на пять-шесть лет младше.

19 февраля представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов подтвердил факт смерти Кузьминова, который угнал вертолет ВС РФ для передачи ВСУ. Он не предоставил подробностей случившегося и не сослался на какие-либо источники.

В октябре 2023 года начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что на борту угнанного Ми-8 вместе с Кузьминовым находились бортовой техник Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов, которые не были участниками угона. По словам Буданова, они до последнего момента не знали о намерениях своего сослуживца.