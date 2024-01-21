Отец пилота разбившегося в Афганистане самолета рассказал о рейсе Отец пилота разбившегося в Афганистане самолета следил за полетом

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Отец пилота самолета Falcon 10, который потерпел крушение в Афганистане, отслеживал полет на сайте Flightradar. Он рассказал «Известиям», что это был обычный санитарный рейс.

Я следил по Flightradar, они летели в Таиланд. Обычный санитарный рейс, — сказал мужчина.

Ранее РИА Новости со ссылкой на свой источник сообщило, что разбившийся в Афганистане самолет выполнял частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву. На борту находилась лежачая пациентка в тяжелом состоянии, гражданка России. Ее перевозили из больницы в Таиланде в российскую столицу. Также известно, что женщину сопровождал муж, частный предприниматель из России, который оплатил рейс. Позднее Telegram-канал Baza уточнил, что пассажирами были Анатолий и Анна Евсюковы.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с крушением самолета Falcon 10 в Афганистане. В Росавиации подтверждали, что лайнер был зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ.

При этом в компании «Атлетик-Групп», которой принадлежал самолет, заявили, что не располагают достоверной информацией о крушении. По словам руководителя организации Екатерины Агаповой, компания пытается разобраться в ситуации.