https://static.news.ru/photo/21a08854-40e9-11ea-8093-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

У Меган Маркл никогда не было проблем из-за её расы. Об этом заявил отец герцогини Сассекской Томас Маркл.

В интервью программе Good Morning Britain мужчина рассказал, что считает Великобританию намного более либеральной страной в сравнении с родными для дочери Штатами. Маркл обвинил дочь и зятя в том, что они обидели королеву Елизавету II, отказавшись от части полномочий.

Я думаю, что они причинили боль королевской семье — это так не работает: уехать в другую страну и служить Англии. Это никогда не сработает. Мне несколько стыдно и мне очень жаль королеву, — заявил папа супруги принца Гарри.

Томас Маркл подчеркнул, что скучает по дочери и любит её. Он признался, что разочарован тем, что они отдалились друг от друга. Мужчина намерен давать интервью каждый месяц в надежде, что Меган свяжется с ним.

Как писал NEWS.ru, Меган Маркл не привлекала жизнь в королевской семье, где в последние два года ей и принцу Гарри постоянно указывали на их место.