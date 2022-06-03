Отдых в Турции подешевел на 30%

Фото: Xinhua/Global Look Press

Отдых в Турции подешевел для россиян за счёт скидок на 30%. Об этом рассказал вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян, сообщает радио Sputnik.

В этом году Турцию сможет посетить гораздо меньше россиян, чем планировалось, поэтому отдыхающих заманивают большими скидками.

Вместо примерно 7 миллионов россиян будет 4 миллиона максимум. Из-за этого турецкие отельеры вынуждены сильно снижать цены. Например, уже в мае дисконт составил примерно 30 процентов, то есть суточное проживание в номере стоило не 100 евро, а 70 евро, — рассказал эксперт.

Мкртчян отметил, что высокий курс рубля также снижает стоимость отдыха в Турции, но авиаперелёты значительно подорожали из-за воздушных ограничений. Ситуация, по словам вице-президента ассоциации, может измениться в лучшую сторону после организации массовых чартерных рейсов.

Для полётов только в Россию уже созданы две турецкие авиакомпании, но им пока не дали разрешения на перелёты. На подходе ещё одна, но и она также ждёт разрешения. У нас же для полётов в Турцию не хватает дальнемагистральных самолётов. С их появлением ситуация с ценами на билеты может измениться в значительной степени, — рассказал специалист.

Ранее сообщалось, что Турция с 1 июня больше не будет требовать с туристов ПЦР-тесты и тесты на антитела. Это не первая страна, которая сняла для туристов все ограничения, связанные с коронавирусом, — в середине мая Австрия заявила, что гостям больше не нужно нужно отбывать карантин, предъявлять сертификат о вакцинации, справку о перенесённой болезни и результат отрицательного ПЦР-теста.