Отдых россиян в Турции оказался под угрозой Лидер турецкой «Родины» заявил об угрозе турсезону из-за проблем с платежами РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Председатель турецкой партии VATAN («Родина») Догу Перинчек заявил РИА Новости, что проблемы с проведением платежей между Россией и Турцией угрожают туристическому сезону. По его словам, российские туристы не могут платить кредитками, а турецкие компании не могут оплатить участие в ярмарках в Москве.

Туристический сезон приближается. Турецкие компании не могут даже отправить плату за стенд для участия в туристических ярмарках, организуемых в Москве. Российские туристы столкнулись с препятствиями в пользовании кредитными картами и оплатах в иностранной валюте, — сказал Перинчек.

Политик привел данные турпотока, согласно которым, в 2023 году Россия заняла самую большую долю в общем количестве туристов, посетивших Турцию. Всего в стране побывало более 56,6 млн иностранцев, из них 6,3 млн — из России, по его словам.

Ранее Ассоциация банков Турции сообщила, что получила информацию от экспортеров о проблемах с российскими платежами. Эти сведения довели до банков, входящих в организацию.

В середине января СМИ писали, что банки Турции начали чаще отказываться от работы с российскими кредитными организациями из-за санкций Запада. По словам источников на финансовом рынке, ситуация осложнилась после того, как в декабре президент США Джо Байден подписал указ о вторничных санкционных мерах.