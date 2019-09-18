https://static.news.ru/photo/94705dea-d9e8-11e9-ae93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Risa Krisadhi/Global Look Press

О готовности опубликовать окончательную информацию по расследованию катастрофы самолёта Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air, произошедшей в 2018 году, сообщило Управление гражданской авиации Индонезии.

Отчёт будет обнародован в ноябре 2019 года. Об этом сообщило агентство Reuters .

Предварительный отчёт о крушении самолёта был отправлен компаниям Lion Air и Boeing, а также и Федеральному управлению гражданской авиации США.

29 октября 2018 года самолёт выполнял внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг. Через 13 минут после вылета Boeing упал в Яванское море. На борту находились 189 человек, все они погибли. После крушения аналогичного Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии, эксплуатация лайнеров этой модели была приостановлена.

Ранее стало известно, что самолёт SSJ 100 ждёт ребрендинг и, возможно, новое название. Об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов. По его словам, такие перемены вызваны домыслами об опасности этих лайнеров, которые распространились после авиакатастрофы в Шереметьево 5 мая, писал News.ru.