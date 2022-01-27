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От чего бегут западные дипломаты из Киева? От возможных погромов?
Мнение

От чего бегут западные дипломаты из Киева? От возможных погромов?

Далеко не все опасаются накликаемого горячего конфликта
10:38, 28 января 2022
Фото: pexels.com
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Итак, вопреки всем транспортным проблемам, Соединённые Штаты их верные англосаксонские союзники спешат вывезти своих дипломатов из Киева. Ирония судьбы заключается в том, что из города на Днепре нет прямых авиарейсов в США или, скажем, в Австралию и Канаду. И лететь на далёкие родины, вероятно, придётся через Стамбул, повторяя курс срочно вывозимых специалистов-демократизаторов из Афганистана. Военные транспортники для эвакуации в «Борисполь» не прилетят.

Понятно, что по умолчанию такая срочная эвакуация дипсостава подразумевает неизбежную вспышку военных действий на линии соприкосновения вооружённых сил Украины с Народной милицией непризнанных донбасских республик. Мол, дипломатов с семьями спасают от непредсказуемых последствий конфликта, способного-де опалить многие города и веси. Понятно, что такие громко анонсируемые действия ещё и дополнительно нагнетают тревожные ожидания.

Вот только Россия по всем каналам предупредила об отсутствии у неё любых планов по силовому вмешательству во внутриукраинские дела. Так, только ли с целью провоцирования напряжённости канадцы с американцами решили обезлюдить свои посольства в Киеве? Предположим, что есть другая куда более веская причина, вызванная ростом недовольства населения экономической ситуацией в стране и усилением внутриэлитных конфликтов.

О риске возникновения в Киеве очередного Майдана говорят уже несколько месяцев. Многие аналитики не приняли всерьёз заявление Владимира Зеленского о подготовке государственного переворота, к которому мог быть причастен богатейший местный олигарх Ринат Ахметов. Между тем, как утверждают, самому Зеленскому показали в неофициальном порядке расклад сил, которые контролируют его политические оппоненты, и их ресурсы.

При этом и мэр столицы Украины Виталий Кличко, и тот же Ахметов, и недавний министр обороны Арсен Аваков, традиционно патронировавший самых отмороженных нацистов, могут спокойно в любой момент вывести значительные силы на улицы Киева, полностью его парализовав и изолировав самого Зеленского, которого просто принудят подать в отставку по «состоянию здоровья».

От чего бегут западные дипломаты из Киева? От возможных погромов?Anatolii Siryk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нет, формально новые президентские выборы ещё только в 2024 году, но потенциальные соперники Зеленского просто, похоже, устали ждать и ограничиваться обнародованием собственных предвыборных программ на разного рода ток-шоу. И они вполне могут, активно играя на недовольстве населения ростом стоимости услуг ЖКХ, потерей рабочих мест, неэффективной медициной, раскачать ситуацию в традициях, которые уже сформировались в новейшей истории Украины.

А учитывая острое соперничество в среде самих оппонентов Зеленского и их ударных банд, такие действия рискуют вылиться в жёсткие столкновения на улицах города, привести к самым настоящим погромам, коих Киев не видел со времён гражданской войны, когда многократно переходил из рук в руки. Не исключено, что осознание опасности таких погромов и потери властями контроля над ситуацией в столице и привело в том числе западные правительства к решению об эвакуации дипперсонала своих посольств.

Есть некоторая ирония в том, что ещё вчера тот же Жозеп Боррель, глава общеевропейской дипломатии, активно выступал на фоне казахстанских погромов за право «народа на выражение протеста», а ныне жалуется, что протестующие в Брюсселе разгромили его офис, «поправ европейские ценности». Так что испытывать такие вещи на себе европейцы и американцы не хотят.

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