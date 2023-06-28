«Отчаянные авантюры»: посольство РФ о планах США нанести России поражение Посольство РФ: США одержимы идеей нанести стратегическое поражение России

Фото: Mihir Melwani / Keystone Press Agency / Global Look Press

В посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что новый пакет американской военной помощи киевскому режиму подтверждает одержимость идеей нанести России стратегическое поражение. В официальном Telegram-канале дипмиссии добавили, что США толкает «своих подопечных на все более отчаянные авантюры». Представители России назвали «тщетными» попытки США нанести поражение с помощью киевских марионеток.

Очередными поставками продукции военного назначения Вашингтон лишь подтверждает одержимость идеей нанести Российской Федерации стратегическое поражение. Для этого толкает подопечных на всё более отчаянные авантюры, — сказано в публикации.

Российские дипломаты при этом подчеркнули, что ВС РФ ежедневно опровергают миф о «непревзойденном качестве» западных вооружений.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 27 июня сообщил, что украинские военные пошли в новое наступление недалеко от села Работино Запорожской области. По его словам, в боях участвуют артиллерия, пехота. Населенный пункт по-прежнему остается под контролем российских сил, они ведут ответный огонь по противнику.

До этого Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины перебросили в район города Гуляйполя силы стратегического резерва. По его словам, это может говорить в том числе о втором этапе контрнаступления ВСУ. По его словам, до переброски к Гуляйполю эти подразделения ВСУ находились в Запорожье и Днепре.