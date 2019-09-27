Отцу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джону Шилтону вручат награду Гэвина Макфадьена. Она присваивается за правдолюбие.
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Гэвин Макфадьен (1940–2016), именем которого названа премия, являлся директором основанного Джулианом Ассанжем портала WikiLeaks.
Также Макфадьен был основателем Центра исследовательской журналистики США, считался наставником и близким другом Ассанжа.
Как писал News.ru, ранее адвокат Карлос Поведа, представляющий интересы Джулиана Ассанжа, сообщил, что его подзащитный стал чувствовать себя хуже.