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Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард с трибуны Генассамблеи ООН заявил, что его страна хочет войти в Совет Безопасности организации. Там её представители будут усиливать многополярный мир, уверен он.

По его словам, Мехико выступает против санкций для латиноамериканских стран и блокады Кубы, передаёт РИА Новости. Мы выступаем за то, чтобы народы, нации и страны могли путём диалога и коммуникаций...