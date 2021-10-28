Давайте жить дружно: Макрон ждёт бонусов от Байдена

В выходные Вечный город примет шестнадцатую встречу «Группы двадцати» (G20). Лидеры соберутся, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию в мире. Для кого-то это будет уникальный шанс наладить диалог. В первую очередь, речь идёт о США и Франции, у которых наметился явный кризис в отношениях на фоне появления военного партнёрства AUKUS.

В середине сентября стало известно, что президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава кабмина Австралии Скотт Моррисон заключили соглашение в сфере обороны и безопасности. Альянс получил название AUKUS. Его основная цель — «защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе». По этому соглашению Великобритания и США создадут для Австралии атомный флот с неядерным вооружением, также способный нести десантные группы. В рамках нового договора Австралия отказалась от покупки неатомных подлодок у Франции на общую сумму порядка $60 млрд, чем вызвала острое недовольство в Париже.

«Обида» Франции

Мнения о создании AUKUS разделились. Например, новый премьер-министр Японии Фумио Кисида поддержал создание военного альянса ради отстаивания общих интересов сторон в Индо-Тихоокеанском регионе. Он подчеркнул важность заключённого союза на фоне «недопустимых попыток некоторых стран» односторонне изменить статус-кво в регионе. А вот соседний Китай выступил против. Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь отметил, что это сотрудничество нарушает международные договорённости о нераспространении ядерного оружия. Он считает, что Вашингтон, Лондон и Канберра не должны дестабилизировать международную ситуацию.

Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заключили договор о партнёрстве в сфере обороны и безопасности Oliver Contreras/Consolidated News Photos/Global Look Press

Своё недовольство выразила и Россия. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прямо сказал, что AUKUS — это ещё один военный блок, который направлен против России и Китая. Под первой организацией он имел в виду QUAD (Соединённые Штаты, Индия, Австралия и Япония), которая является прообразом аналога НАТО в Азии. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о намерении Москвы поставить в МАГАТЭ вопрос о том, что новый альянс AUKUS противоречит режиму нераспространения ядерного оружия. В этой связи российское мнение схоже с китайским.

Однако сильнее всего досталось Франции, которая рассчитывала получить от Австралии около $60 млрд за подлодки, а теперь осталась у разбитого корыта. Так что «обиду» французского лидера Эммануэля Макрона можно понять. После объявления о создании AUKUS он сразу сказал, что это соглашение никак не повлияет на стратегию Парижа в зоне Индийского и Тихого океанов, а Франция была, есть и будет морской державой. В МИД Франции действия Австралии назвали «ударом в спину» и подрывом доверия между союзниками. Один из советников французского президента вообще заявил, что Канберре нужно предоставить гарантии «содержательного разговора», чтобы можно было говорить о каком-либо диалоге.

Париж как мог оттягивал встречи с членами нового военного блока, но Макрону не удалось избежать переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Стороны договорились усилить координацию между странами. Также Блинкен подчеркнул, что государствам предстоит ещё проделать большую работу для определения конкретных решений.

На прошлой неделе Макрон всё-таки поговорил по телефону с Байденом. Оба лидера обязались предпринять новые шаги по «углублению диалога и сотрудничества» на встрече, которую они проведут в Риме на полях саммита G20.

Макрон ждёт «бонусов»

Градус конфликта США и Франции спал, этому способствовали телефонные переговоры между лидерами, сказал NEWS.ru эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), начальник сектора проблем региональной безопасности Сергей Ермаков. По его мнению, на встрече в Риме Байден и Макрон обязательно коснутся вопроса создания AUKUS, однако противоречия двух стран не заключаются в самом появлении военного партнёрства, против которого Франция не возражает. Париж сам пытается найти свою роль в Индо-Тихоокеанском регионе. Для Макрона остро стоит вопрос срыва контракта по подлодкам, на который он рассчитывал в свете приближающейся президентской кампании, отмечает эксперт.

Со стороны США французы ожидают если не уступок, то каких-то бонусов, которые помогут сгладить Макрону это поражение в экономике и сохранить лицо, — сказал Ермаков.

Эммануэль Макрон Julien Mattia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Собеседник NEWS.ru полагает, что «медовый месяц», который прочили Байдену западные эксперты, подошёл к концу. США практически в открытую перешли к политике геополитического прагматизма. Американцы рационально относятся к своим союзникам, они считают их стратегическим ресурсом, но при этом прекрасно понимают, что в данной ситуации Европа очень слаба.

Все эти разговоры о том, что Европа может что-то сделать сама, построить свою армию, защитить себя и т. д., сейчас видно, что все эти европейские проекты не получаются без США. Соответственно, опять во главу угла встанет вопрос, как им выстраивать европейскую оборону. США безусловно будут концентрировать свои усилия на том, чтобы европейские союзники строили европейскую оборону вокруг НАТО, — добавил Ермаков.

Это мнение подтверждает новая стратегическая концепция Альянса. Она, по всей видимости, будет вырабатываться в интересах США и возможны только некоторые компромиссы с учётом позиций ведущих стран, в том числе Германии и Франции. Об этом Байден будет говорить с Макроном, но они затронут ещё один важный момент, подчеркнул Ермаков.

И безусловно, как выстраивать политику сдерживания или принуждения, причём во всех сферах, не только в силовом контексте, но и в контексте экономического давления, технологического, под предлогом защиты критически важных инфраструктур, критических поставок кибербезопасности, как в этом плане выстраивать широкомасштабное давление на Россию и прежде всего на Китай, потому что Китай сейчас основная головная боль для администрации Байдена, — подытожил эксперт.

Пятничный телефонный разговор Байдена и Макрона явно показал готовность лидеров обсудить появившиеся трудности. Теперь всё зависит от них самих: сможет ли кто-то пойти на уступки или хотя бы на компромисс — пока этот вопрос остаётся открытым.