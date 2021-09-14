От Зеленского потребовали выяснить причины смерти харьковского мэра Кернеса

У здания офиса президента Украины прошла массовая акция протеста, участники которой потребовали от Владимира Зеленского взять на личный контроль расследование по делу о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса в декабре 2020 года. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time. Градоначальник скончался в Берлине на 62-м году жизни. По официальным данным, причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом.

Участники акции держали плакаты с надписями «Спасите Харьков от рейдерства», «Харьковчане ждут правды», «Харьков против узурпации» и «Господин президент, зачем скрывать правду?» и скандировали аналогичные лозунги. Митингующие также пожаловались, что не могут зарегистрировать соответствующую петицию на сайте президента.

Протестующие, большинство из которых являются жителями Харькова, сомневаются в официальной версии смерти Кернеса в результате осложнений от коронавируса. Многие связывают реальные причины его гибели с некими преступными действиями. Позже к собравшимся вышел представитель офиса главы государства и принял обращение, пообещав, что петиция будет зарегистрирована.

Геннадий Кернес скончался в Берлине на 62-м году жизни и был похоронен 23 декабря 2020 года в Харькове. С августа 2020 года он не появлялся на публике из-за проблем со здоровьем, однако это не помешало харьковчанам переизбрать его на третий срок на местных выборах 25 октября.