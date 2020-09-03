От Вучича в Вашингтоне потребовали признания Косова

https://static.news.ru/photo/9ac30618-ee08-11ea-bc71-fa163e074e61_660.jpg Александр Вучич Фото: Predrag Milosavljevic/Xinhua/Global Look Press

США на переговорах Белграда и Приштины в Вашингтоне потребовали от президента Сербии Александара Вучича признать независимость самопровозглашённого Косова. Как сообщил министр финансов Сербии Синиша Мали, являющийся членом сербской делегации, на лидера республики «оказывается серьёзное давление».

Мы получили наихудший документ с момента начала переговоров с Приштиной. В нём было 16 пунктов, из которых в десяти подразумевается двустороннее признание. От двадцати присутствующих людей, не только албанцев, на каждое наше слово следует реакция, очень агрессивная, против нас. Экономических тем очень мало, — сообщил Мали журналистам в Вашингтоне, передаёт газета «Вечерне новости».

В 2008 году парламент Косово провозгласил независимость. Государственное образование признали около ста стран, однако республика не является членом Организации Объединённых Наций и Россия её независимость не признаёт. Сербия считает Автономный край Косово частью своей территории.

Ранее Вучич признался, что опасается давления и испытывает страх перед переговорами о Косово в Вашингтоне. Переговоры в США продлятся и завтра. Их целью является налаживание диалога между Белградом и Приштиной, писал NEWS.ru.