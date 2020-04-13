Прогнозы относительно возможной победы над пандемией коронавируса COVID-19 пока нельзя назвать оптимистичными. Учёные подчёркивают, что последствия нынешней вспышки заболевания будут долгосрочными. А осенью-зимой 2020-го возможна вторая волна пандемии. Такие оценки, впрочем, приводят к разным результатам: на фоне роста угрозы некоторые страны и регионы пытаются хоть как-то смягчить ограничения, введённые из-за распространения инфекции, и тем самым восстановить ослабленную экономику.

Пока Москва переходит на систему электронных пропусков для передвижения по городу в условиях самоизоляции граждан, российские чиновники и эксперты продолжают оценивать вероятность отмены карантинных мер 30 апреля (как это планировалось изначально). По словам вице-премьера РФ по социальной политике Татьяны Голиковой, пока преждевременно говорить о возможном продлении ограничений. Разумеется, подчеркнула она, властям хотелось бы стабилизировать ситуацию к 9 мая, но полностью вернуться к прежнему образу жизни к этому сроку не удастся.

Схожую точку зрения высказал и доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн. По его мнению, отмена мер самоизоляции, даже если произойдёт 30 апреля, не будет полной и одномоментной, определённые ограничения сохранятся. При этом, считает специалист, продление особого режима исключать нельзя. А советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Виктор Малеев уверен: раньше июня эпидемия в России не завершится. И это самый оптимистичный вариант, возможный лишь при соблюдении жителями страны предписанных норм поведения.

Разумеется, подобные перспективы серьёзно отражаются на экономике. Как прогнозируют специалисты Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка, в июне реальные доходы россиян могут упасть на 17,5%. Общие экономические показатели РФ, по оценке экспертов, просядут на 18%.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Усугубляет ситуацию и то, что не исключена вторая волна пандемии. Об этом, например, заявил на днях глава шанхайской экспертной группы по лечению вызванных COVID-19 заболеваний Чжан Вэньхун.

Летом мы не сможем полностью избавиться от этого вируса, когда наступит зима, все снова будут сидеть дома, — считает он.

Американские эксперты также всерьёз допускают обострение ситуации в ноябре-декабре. Некоторые страны, очевидно, понимая, что избавиться от коронавируса в краткосрочной перспективе не удастся, а слишком долгий карантин приведёт к необратимым последствиям для экономики, пытаются смягчить ограничения.

Так, в Дании, которая была одним из первых европейских государств, ограничивших передвижения граждан из-за эпидемии, с 15 апреля снимается часть запретов. В частности, будет разрешено посещение детсадов и школ детям младше 11 лет. Очевидно, подобное решение связано с тем, что люди этого возраста не входят в основные группы риска при распространении COVID-19. Что касается других послаблений, то, по словам премьер-министра страны Метте Фредериксен, они будут вводиться постепенно, но важно двигаться в этом направлении — для восстановления датской экономики.

К постепенному снятию ограничений прибегают не только в Европе. Эксперт Российского совета по международным делам Никита Смагин, находящийся сейчас в Тегеране, рассказал, что власти Ирана также частично отказываются от карантинных мер.

В первую очередь речь о том, чтобы вернуть около 2/3 людей обратно на работу. Кроме того, через неделю планируется отмена запрета на передвижение по стране, — рассказал он.

При этом говорить о том, что эпидемия в Исламской Республике побеждена, нельзя, а причины снятия ограничений — почти исключительно экономические, подчёркивает Смагин: страдающая от санкций страна просто не в состоянии в условиях карантина компенсировать населению все убытки. Однако и иранские власти не исключают второй волны распространения коронавируса.

Ahmad Halabisaz/Global Look Press

О том, чтобы постепенно выходить из карантина, задумываются и в американском Техасе. Штат, экономика которого была бы 11-й в мире, являйся он независимым государством, в последний месяц несёт серьёзные убытки — не только из-за коронавируса, но и в связи с изменчивой нефтяной конъюнктурой. 12 апреля техасский губернатор Грег Эбботт продлил введённые месяц назад меры по препятствованию эпидемии, включающие социальное дистанцирование, удалённую работу и т. д. В то же время он считает, что настало время для открытия части предприятий и восстановления производства (очевидно, сыграла роль и относительная стабилизация на рынке нефти).

Техасцам нравится работать, и они хотят вернуться к работе. Мы должны придумать стратегию, как сделать это безопасно, — подчеркнул Эбботт.

По словам губернатора, уже с 15 апреля в штате начнут проводить экспресс-тесты на заболевания, вызываемые COVID-19. Результаты такого обследования люди смогут получать в течение 10–20 минут.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в свою очередь допустил, что в мае карантинные ограничения могут быть частично сняты на всей территории США, кроме Нью-Йорка, пострадавшего от коронавируса в наибольшей степени.

Пока неясно, насколько «плавный» выход из карантина, начатый властями некоторых регионов, окажется эффективен. Однако именно их опыт может стать показательным для других затронутых эпидемией государств, включая и Россию. Хотя промедление в данном вопросе, очевидно, губительно сказывается на экономике и благосостоянии людей в долгосрочной перспективе, спешка также опасна, поскольку может привести к новому всплеску случаев заболевания.