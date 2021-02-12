От талибов до Лукашенко: США расширяют поводы для санкций

Офис директора национальной разведки США взвешивает возможные ответы администрации президента Джо Байдена на «злонамеренные действия» России по целому ряду направлений, сообщил на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Он упомянул несколько поводов для новых ограничительных мер, среди которых — ситуация вокруг Алексея Навального и кибербезопасность. Экс-чиновница администрации президента США рассказала NEWS.ru, какая тема в первую очередь может запустить санкционный механизм.

Прайс заявил, что анализ «политической реакции на то, что исходит от России», охватывает совершенно разные сферы.

Часть обзора была поручена президентом Байденом директору национальной разведки, — уточнил глава госдеповской пресс-службы. — Его команда аналитиков в настоящее время изучает ряд злонамеренных действий, которые русские предприняли или предположительно предприняли в последние годы, — от вмешательства в выборы (президента США в 2016 году. — NEWS.ru) до взлома системы SolarWinds, предполагаемые вознаграждения за головы американских солдат в Афганистане и применение химического оружия в отношении господина Навального.

Кроме того, Прайс упомянул ситуацию в сфере прав человека. По его словам, о соответствующих «политических ответах» на этот список претензий к Кремлю будет рассказано подробнее, но позже — когда, очевидно, разведывательные структуры закончат аналитическую работу.

Central Intelligence Agency (CIA)/facebook.com

Скандал вокруг ИТ-компании SolarWinds разгорелся в прошлом году, когда американские СМИ раскрыли данные о слежке некой хакерской группы за правительственными структурами в США, которые пользовались системами SolarWinds. Ответственность за взлом тогда была автоматически возложена на Россию. Что касается ситуации в Афганистане, то речь идёт о серии материалов в New York Times, где со ссылкой на разведданные утверждается, что одно из подразделений российской военной разведки склоняло боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ) к совершению нападений на военнослужащих западной коалиции в Афганистане. Издание уверяло, что сведения обсуждались на уровне американского Совета по национальной безопасности. Позже выяснилось, что материал базировался на единственном донесении некоего осведомителя, которое так и не получило убедительного подтверждения.

Другим поводом для санкционного давления является проект «Северный поток — 2». В администрации Джо Байдена считают, что это «плохая сделка», потому что она, по этим оценкам, разделяет европейское сообщество, а также делает Украину и Центральную Европу уязвимыми перед российским энергетическим влиянием.

Очевидно, что триггером новых ограничительных мер, кроме того, могут послужить и взаимоотношения Москвы с официальным Минском. Как уточняла накануне белорусская сторона, в конце февраля должна состояться встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Одной из центральных тем станет углубление интеграции двух государств. Влиятельные в Вашингтоне экспертные центры не раз советовали оказать более глубокое давление на российское руководство за поддержку Лукашенко.

Владимир Путин и Александр Лукашенко kremlin.ru

Как администрация Байдена поступит с избытком претензий, предъявляемых к России, в процессе выработки рестрикций, остаётся под вопросом.

В разговоре с NEWS.ru бывшая помощница заместителя министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Эвелин Фаркас заметила, что первоочередной целью американской санкционной политики, вероятно, станет ситуация с Навальным. Только после внесения в чёрные списки всех официальных и юридических лиц, «которые ещё не подверглись санкциям из-за своих действий против Алексея Навального и других нарушений в сфере прав человека», может прийти очередь для других досье, таких, к примеру, как ситуация в Белоруссии, заявила экс-чиновница.

Конечно, действия, предпринятые Европейским союзом, теперь имеют последствия для политики США, потому что эта администрация ясно дала понять, что она будет проводить свою линию в тандеме с нашими союзниками и партнёрами. Эвелин Фаркас бывшая помощница заместителя министра обороны США по делам России, Украины и Евразии бывшая помощница заместителя министра обороны США по делам России, Украины и Евразии

В связи с этим после обзора в разведывательных структурах США, вероятно, должны последовать тесные консультации на трансатлантическом уровне.