От санкций до ядерного оружия: раскрыт план возврата Японией Курил

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида сделает всё, чтобы вернуть территории Курильских островов. Он может надавить на Россию при помощи экономических санкций, а также ядерного оружия, заявил URA.RU профессор Тихоокеанского государственного университета, политолог Илдус Ярулин.

Япония может предпринять разные шаги для возвращения Курил: и купить, и надавить. Возможны экономические санкции, дальше речь пойдёт о создании ядерного оружия. Однако вернуть Курилы возможно, только если Россия потерпит поражение в войне, но, скорее всего, до этого никогда не дойдёт, — считает он.

Политолог отметил, что Токио хочет вернуть себе доминирующее положение в Индо-Тихоокеанском регионе, которое было утрачено после Второй мировой войны. Кисида, по его словам, считает, что лучшее время для возврата территорий сейчас, когда Россия значительно ослабла.

Ярулин уверен, что Япония не случайно претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабома. С помощью размещения на этих территориях американских ракет Россию можно будет запереть в Охотском море, а также лишить её выхода в Мировой океан.

Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. При этом страна ссылается на Трактат о торговле и границах 1855 года. Токио объявил возвращение этих территорий условием мирного договора с Россией после Второй мировой войны. В итоге документ не был подписан.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида, который занял свой пост только 4 октября, сделал громкое заявление по Курилам. Политик отметил, что суверенитет Японии распространяется на южные острова Курильской гряды.