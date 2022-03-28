«От русских мы любви уже не ждём»

Несмотря на конфликт в Донбассе и присоединение Крыма к России, на Украине сохранялась прослойка политиков, выступавших за активный и доброжелательный диалог с Москвой. Более того, на досрочных парламентских выборах в 2019 году им удалось серьёзно укрепить свои позиции. Однако после начала Россией военной операции многие из политиков и лидеров мнений, кого последние восемь лет в Киеве называли не иначе как «агентами Кремля», поменяли свою позицию.

Юрий Бойко

Глава фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), который занял четвёртое место на президентских выборах 2019 года (11,67%), с первых дней российской военной операции подчёркивал, что он и его соратники «едины в защите страны и сограждан», несмотря на все политические разногласия.

Хотя ОПЗЖ всегда выступала за мирное урегулирование на востоке и выдвигала мирные инициативы, есть попытки обвинить депутатов нашей политсилы в развязывании войны <...>. В этой ситуации мы не имеем права отделяться от страны, — заявил Бойко 2 марта, подчеркнув, что считает бессмысленным отрицать «агрессию российской армии».

Глава партии, которая считалась ведущей пророссийской силой Украины, заявил, что депутаты ОПЗЖ будут голосовать за все предложения, которые вносит власть, а мэрам городов, избранным от партии, теперь запрещено вести переговоры с российскими войсками. Также он обвинил Россию в убийстве мирных украинцев и призвал «прекратить бомбить мирные города и остановить этот беспредел».

Юрий Бойко Стрингер/РИА Новости

Напомним, Минобороны РФ с самого начала спецоперации сообщало, что удары по гражданским объектам не наносятся и мирным гражданам Украины угрозы нет.

Бойко также опровергал информацию из ряда СМИ о том, что российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским требует назначить его премьер-министром Украины. Он назвал новость фейком и провокацией, направленной на дискредитацию «наших инициатив по прекращению боевых действий и прекращению гуманитарного кризиса в Украине».

Не меньше дискредитировал деятельность партии, по мнению Юрия Бойко, и поступок одного из депутатов — Ильи Кивы, который переехал в Москву и стал постоянным гостем политических ток-шоу. Его исключили из фракции.

Стоит отметить, что сам Бойко тоже ранее совершил скандальный визит в Москву, после чего был обвинён на родине в предательстве. Это было как раз перед выборами 2019 года, когда он вместе с соратником, депутатом Виктором Медведчуком встретился с тогдашним премьером России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Речь шла о транзите газа через Украину.

Россия. Сочи. 15 августа. Председатель правления ОАО Газпром Алексей Миллер, президент РФ Дмитрий Медведев и министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко (слева направо) во время встречи Климентьев Михаил/ИТАР-ТАСС

В украинских СМИ также обсуждают недавний эпизод с участием Юрия Бойко. Когда представители территориальной обороны остановили его на блокпосту, то попросили политика произнести нецензурную кричалку о президенте России Владимире Путине. Бойко отказался это сделать, объяснив, что не ругается матом. Но снова обвинил Россию в нападении на Украину.

Кто сегодня заинтересован в войне до последнего украинца? Только действующая власть! Я с уверенностью говорю, что в первые же дни после нашей победы перестанут стрелять, — обещал, выдвигая свою кандидатуру в президенты Украины, Александр Вилкул. — Но для того, чтобы добиться устойчивого мира, потребуется шесть — восемь месяцев. Мы обязаны выйти на прямые переговоры с теми, в чьих руках судьба мира в нашей стране. На прямые переговоры с Америкой и на прямые переговоры с Россией. Александр Вилкул

Теперь же Александр Вилкул — глава военной администрации своего родного города — Кривого Рога. Родной он, к слову, и для президента Украины Владимира Зеленского. О действующем главе государства Вилкул заявил телеканалу ТСН, что «он войдёт в историю как великий президент великой нации». А выбор, как поступить при приближении к городу российских войск, по словам Вилкула, перед криворожцами никогда не стоял.

Не было у нас переоценки ценностей, криворожане всегда были проукраинскими, — заверил он. — Русскоязычный — не означает, что он не патриот и не готов воевать за Украину.

Александр Вилкул Стрингер/РИА Новости

При этом некоторые бывшие соратники Вилкула ожидали от него совсем другой реакции на происходящие события. Политик рассказал, что на второй день боёв ему позвонил один «из бывших, прости Господи, коллега по кабмину ещё при правительстве Януковича» и предложил «подписать какой-то договор „мир, дружба и всё такое“, но тоже был жёстко послан в известном направлении». О звонке Вилкул, по его же словам, сообщил всем необходимым спецслужбам.

Помимо этого Вилкул разместил у себя в Facebook (деятельность соцсети в России запрещена) нецензурный комментарий по поводу призыва экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царёва не сопротивляться российским военным и позволить им занять Кривой Рог.

Евгений Мураев

Лидер небольшой партии «Наши», молодой харьковчанин Евгений Мураев получил мировую известность после того, как в Лондоне его назвали возможным лидером Украины, которого хотела бы видеть Москва. МИД Великобритании ровно за месяц до начала российской спецоперации сообщил, что располагает информацией о планах Москвы «посадить пророссийского лидера в Киеве».

Но сам Мураев отверг эти подозрения и рассказал, что не поверил британским журналистам, когда они стали звонить ему и просить прокомментировать информацию из пресс-релиза.

Я думаю, вы, как украинцы, абсолютно понимаете, что это фейковая новость, — сказал он в эфире телеканала «НАШ». — И те, кто владеет информацией в Украине, тоже понимают, что это абсолютный фейк. Для чего он был использован — большой вопрос.

Политик также добавил, что после этой публикации стал получать намного больше угроз, чем раньше. Правда, утром 24 февраля он действительно прокомментировал начало боевых действий более сдержанно, чем остальные.

Друзья мои, уже несколько дней мне идёт шквал звонков с одинаковыми вопросами «Что делать?» и теперь он только усилится, — написал он на своей странице в соцсети. — К сожалению, многим гражданам Украины придётся в ближайшее время испытать то, что хорошо знакомо жителям Донбасса. Все эти годы наша власть жила войной, строила вокруг неё всю свою политику, и теперь война на пороге у каждого из нас. Это последствия неправильных и глупых решений, которые всем придётся расхлебывать.

Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тем не менее идею отказа от сопротивления российским войскам он не озвучил.

Пусть общая паника немного схлынет, и тогда можно будет принимать решения. Они должны быть максимально спокойными и взвешенными. Того же хочу пожелать президенту Зеленскому и всем, кто отвечает за управление страной. Только от вас теперь зависит, как скоро закончится кризис и с какими результатами, — написал он. — А Украина всё равно сохранится и будет жить. И мы тоже.

На следующий день, 25 февраля, Мураев написал ещё один пост — с поддержкой переговоров, которые тогда только готовились.

«Президент и топ-чиновники призывают к переговорам и выражают готовность идти на компромисс. И в целом это правильное решение, позволяющее остановить убийства и разрушения, — заявил он. — Только уже не компромисс, а капитуляция: обо всем договориться можно было восемь лет назад и много раз в течение этих восьми лет. А делая такие заявления, представители власти должны бы сразу объяснить нам, за что все эти годы шла война, гибли люди, ради чего нужно было довести ситуацию до края, чтобы в итоге вернуться к тем же самым переговорным позициям? Ровно к тем же вопросам, отвечать на которые гордые ястребы отказывались наотрез. Никто не хотел слышать, когда я говорил, что отношения с Крымом нужно выровнять и даже не владея им, относиться как к своему. Дать людям воду и свет, поддерживать отношения и торговлю. Что мы имеем в итоге? Воду пустили, но мы не контролируем еще часть нашей территории. Меня обзывали предателем, когда я призывал разойтись миром с непризнанными республиками, выполнить Минские соглашения и жить с уважением к праву на другое мнение. „Война до победного конца“, говорили оппоненты. Всеобщая милитаризация и закручивание гаек. Они получили свою войну и Минск-3 будет уже совсем другим. Если будет».

С тех пор Евгений Мураев не делал публичных заявлений. Раздел «Новости» на сайте его партии тоже не обновлялся — в отличие от сайта ОПЗЖ, где буквально каждый день сообщают о поставках гуманитарной помощи в пострадавшие города.

Нестор Шуфрич

Необычно мягкую риторику в адрес России после начала боевых действий использовал и депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

Я возьму на себя ответственность сказать, что практически исключаю атаки на жилые массивы и места концентрации гражданских лиц, — написал он в Facebook 24 февраля. — Увы, не могу этого сказать о военных объектах. Надеюсь и молю Бога, чтоб потери наших военных были наименьшими, учитывая реалии! Соболезную родным погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым!

Правда, 3 марта, когда переговоры между Москвой и Киевом уже начались, Шуфрич несколько изменил свой тон.

Россия не имеет права требовать у нас капитуляции, — заявил он. — Люди, которые с такой честью и смелостью защищают свой дом с оружием в руках, должны сами решить, когда они смажут своё оружие и дадут его на боевое сохранение. От двустволок гладкоствольных и карабинов до автомата Калашникова. Чтобы все помнили, что вооружение хранится ради защиты своей страны и народа. Люди встали за свою землю и они достойны уважения, любви. От русских мы любви уже не ждём, а уважать заставим.

Нестор Шуфрич Zuma/TASS

Впрочем, это не помешало политику выйти в прямой эфир Первого канала в программе «Большая игра», которую ведёт первый зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Вячеслав Никонов, и даже там немного защитить позицию Киева. Обращаясь к жителям Донецка, Луганска и к своим «товарищам, которые мне звонят и переживают», Шуфрич заявил, что причиной восьми лет страданий людей в Донбассе была позиция Петра Порошенко, который «был отстранён легитимным способом на демократических выборах».

Я часто слышу, что идёт война с националистами. Я видел десятки тысяч людей, которые точно не националисты. Они просто стали сейчас защищать свой дом, — добавил Шуфрич, назвав произошедшее между Россией и Украиной катастрофой для обеих сторон.

Прямо в эфире он получил ответ от первого зампреда думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина.

«Я вас уважаю, уважаю вашу позицию, понимаю её, — сказал российский депутат украинскому. — Хочу просто сказать, что решение [о начале спецоперации], которое было принято, было вынужденным и в создавшейся ситуации руководство России другого выбора для себя не увидело». «То, что происходит, я с вами абсолютно согласен, это трагедия. Трагедия в наших отношениях, — сказал Затулин. — И надо как можно быстрее перелистнуть эту страницу. В этом наша полная солидарность. Вопрос только, на каких условиях».

dan-news.info

Слушая российского депутата, Нестор Шуфрич кивал.

Уже на следующий день Шуфрича задержали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) за то, что он якобы фотографировал позиции территориальной обороны в Киеве. Его охрана, как сообщают украинские СМИ, пыталась отстреливаться. Правда, после беседы депутата отпустили — сотрудникам спецслужбы он объяснил, что просто делал селфи, чтобы доказать, что он в Киеве.

Вадим Новинский

Случай с депутатом Верховной рады Вадимом Новинским уникален тем, что он родился и построил свою бизнес-карьеру в России, а украинский паспорт получил лишь в 2012 году — как младший партнёр одного из крупнейших украинских олигархов Рината Ахметова и «лицо, имеющее выдающиеся заслуги перед Украиной». Указ об этом подписал президент Янукович, а основанием послужила просьба тогдашнего министра экономики Украины Петра Порошенко.

С 2020 года Вадим Новинский углубился в религиозную и благотворительную деятельность, став диаконом Украинской православной церкви Московского патриархата и руководителем фонда в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

События 24 февраля он прокомментировал сдержанно.

Сегодня президент Российской Федерации В. Путин публично объявил о проведении военной операции на территории Украины, — написал он в Facebook. — В эти часы в Донбассе идут бои, а на всей территории нашей страны по военным объектам нанесены ракетно-бомбовые удары. Дальнейшая эскалация военных действий может перерасти в настоящую катастрофу для всех сторон. Приходится констатировать: мирный переговорный процесс провален. Дипломатические споры о «формулах» и особенностях самоуправления в отдельных районах — теперь в прошлом. А в настоящем — воюющие многотысячные армии, угроза жизням наших соотечественников, а также города и сёла, предприятия и инфраструктура, памятники архитектуры и культурного наследия, которые могут быть принесены в жертву политическим амбициям под прикрытием патриотической риторики.

Serg Glovny/Zuma/TASS

Но буквально через несколько дней Новинский стал высказываться совсем иначе и даже перешёл на украинский язык, сообщив в интервью украинской редакции «Радио Свобода» (весь холдинг признан в России СМИ-иноагентом) 8 марта, что находится в Киеве, никуда не улетал и не собирается. Решение руководства России он назвал «агрессией» и заявил, что как гражданин Украины и как депутат давал присягу стране и будет «верным ей до конца».

Вадим Рабинович

Президент Всеукраинского еврейского конгресса Вадим Рабинович, который вместе с Юрием Бойко руководит партией ОПЗЖ, 24 февраля находился за рубежом, но сразу же написал в соцсетях, что пытается вернуться.

Полетел по приглашению Кнессета (парламента Израиля. — NEWS.ru). Потом заболел ковидом. Застрял. Вот история моего пребывания. Сейчас ищем другие пути вернуться, — сообщил он изданию «Украинская правда», которому удалось получить фотографию Рабиновича возле Стены Плача в Иерусалиме.

Из Израиля политик уехал на Кипр. На протяжении всего месяца он ни разу не выразил личное отношение к происходящему, а лишь без каких-либо комментариев размещал новости, фотографии и заявления Владимира Зеленского и других политиков.

Нестор Шуфрич и Вадим Рабинович Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

При этом уже 15 марта Государственное бюро расследований Украины неожиданно сообщило об обыске в квартирах у трёх депутатов Верховной рады, включая Вадима Рабиновича. «Следственные действия проводились в рамках досудебного расследования неправомерных действий должностных лиц правоохранительных органов, которые содействовали определённым лицам, в том числе народным депутатам Украины, в незаконном пересечении государственной границы Украины», — сообщают в ведомстве. По словам силовиков, при обыске у Рабиновича обнаружены три ружья и большие суммы наличными в долларах и гривнах.

Анатолий Шарий

Живущего за рубежом ещё с 2012 года Анатолия Шария (он стал первым украинским журналистом, которому предоставили убежище в Евросоюзе) сложно назвать влиятельным политиком, но точно можно — лидером мнений. Политическая партия, которую он назвал в честь себя, набрала 2,23% на последних выборах в Раду, что не позволило получить ни одного мандата, но зато гарантировало государственное финансирование. Новость о том, что блогер, который критиковал действия Киева в Донбассе, будет получать немалые средства из бюджета, привела к скандалу, и вопрос решили просто: Рада просто повысила планку для получения финансирования с 2% до 5%.

С 24 февраля канал Анатолий Шария на YouTube перешёл практически на круглосуточное вещание. Его первая же трансляция о начале боевых действий продлилась более десяти часов. Своё мнение блогер выражал мало, лишь передавая поступающие плотным потоком новости. Тем не менее эти длинные эфиры активно смотрели — видео набирали по несколько десятков тысяч лайков. Кроме того, блогер и политик собирает пожертвования как для пострадавших в боевых действиях мирных жителей, так и для украинских военных.

Анатолия Шария можно назвать чуть ли не единственным из украинских лидеров мнений, кто продолжил критиковать правительство Владимира Зеленского после 24 февраля. По его мнению, в Киеве не верили в реальность «российского вторжения», о котором до этого писали западные СМИ, и не были к нему готовы.

Интересно, как долго непатриотичный и гадкий Шарий будет по просьбам родителей за свои покупать бронежилеты и каски для их сыновей-военнослужащих, которых без обмундирования отправляют на войну, и как долго при этом власть Украины будет отчитываться о всё новых и новых сотнях миллионов долларов, собранных «на армию», — писал он в своем Telegram-канале. — Это что, шутка? Ежедневно запросы из разных областей страны. Где деньги?

Alex Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Примерно о том же самом он говорил и в эфире белорусского телеканала ОНТ: «Мы вчера зачитывали сообщения и от мам, и просто от знакомых, что украинским военнослужащим приходится в некоторых областях покупать каски, бронежилеты и прочую амуницию. Не автоматы. Автоматы выдают — иди стреляй. Но как защитить свою жизнь?»

А в Telegram-канале Шарий решил ответить сторонникам российской спецоперации, которые критикуют его за сочувствие украинской армии.

За 8 лет я сделал для дружбы народов больше, пожалуй, чем все организации, поглощавшие миллиарды рублей и долларов. Не для дружбы властей, а дружбы народов, людей, культур, — написал он. — Мои последователи, сегодня читая оскорбления от людей с Z на аватарках, все чудные высказывания в стиле «хохол настоящий», «хохла не исправить» и «Украины никогда не было, хохол, сидящий на двух стульях», сами делают выводы — стоит ли им повторять мой путь.

Канал Анатолия Шария заблокирован на территории Украины с 7 марта, но многие пользователи успешно обходят этот запрет.