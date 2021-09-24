От простого министра до королевы Европы: эпоха Меркель подошла к концу

В воскресенье, 26 сентября, пройдут выборы в бундестаг. Ангела Меркель не претендует на должность канцлера ФРГ в новом правительстве и окончательно уходит из политики. На этом посту одна из самых влиятельных женщин мира была с 2005 года. За 16 лет Меркель проделала путь от министра по делам женщин и молодёжи до «королевы» всей Европы.

Ангела Меркель bundeskanzlerin.de

Изначально в её успех было сложно поверить. Дочь пастора из ГДР (именно там прошло её детство) недооценивали. Многие в Германии говорили о нефотогеничности политика, скромности, об отсутствии харизмы и выдающихся ораторских способностей, хотя при этом ещё в молодости сверстники отметили две важные черты будущего канцлера — способность налаживать контакты с разными людьми и внимательно выслушивать собеседников.

Путь к посту канцлера

В политику Меркель пришла в 35 лет и стала быстро продвигаться по карьерной лестнице. Она получила должность министра по делам женщин и молодёжи. Злые языки поговаривали, что Меркель заняла этот пост только потому, что была молодой женщиной и из Восточной Германии. Для многих стало сюрпризом, как спокойно она продвигалась вперёд, в том числе и по партийной линии. Уже в 1991 году экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль поставил Меркель на должность своего заместителя в партии Христианско-демократический союз (ХДС), а в через три года она стала министром охраны окружающей среды.

Ангела Меркель, 2005 via www.imago-images.de/www.imago-images.de/GLOBAL LOOK PRESS

Коль ушёл из политики после скандала вокруг нелегальных схем финансирования ХДС. Меркель воспользовалась этим шансом и вышла на первые роли. В 2000 году политика избирают председателем партии, а через пять лет на выборах в бундестаг ХДС победила с незначительным отрывом, и Меркель стала канцлером Германии. Так простая девушка из ГДР пробилась на самый верх. С этой поры начался долгий путь Меркель на посту фактического руководителя страны.

«Канцлерская демократия» Меркель

Говоря об успехах Меркель, в первую очередь стоит говорить о работе четырёх правительств под её руководством. За 16 лет в кабмине были разные партии (но в основном социал-демократы), министры и люди с различными компетенциями. При Меркель появилось понятие «канцлерская демократия». Она была тем, кто руководил правительством жёстко. Для политика не было проблемой уволить близкого ей человека, если он не справлялся. Так, например, в 2011 году она освободила от должности бывшего министра обороны ФРГ Карла-Теодора цу Гуттенберга.

Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что за 16 лет Меркель существенно выросла как политик, не зря её признали все мировые лидеры. При канцлере Германия стала лидером Евросоюза.

Её однозначная заслуга — 30 октября 2018 года, когда она объявила, что заранее уходит из политики. Таких прецедентов в Германии не было. Три года она делала последовательно ту работу, которую она обязана была делать в рамках коалиционного соглашения. Владислав Белов руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН

Он добавил, что в течение всего пребывания на посту канцлера Меркель умела найти компромисс. Одно из её достижений — толчок к развитию отношений с президентом Франции Эммануэлем Макроном, так называемый франко-германский тандем.

Вызванный пандемией коронавируса кризис Меркель прошла успешно. В этот тяжёлый для всего мира период она показала свою яркую черту — умение признавать ошибки. В марте канцлер извинилась за введение локдауна на пасхальные праздники, а немцы с воодушевлением отреагировали на это заявление.

Компромисс при решении вопроса с мигрантами

В 2015 году в ФРГ случилось то, что могло подкосить рейтинги Меркель — в страну нахлынула волна мигрантов. Правда, канцлер сохраняла уверенность и, говоря об этой проблеме, несколько раз повторила знаменитую фразу: «Мы справимся». Однако при этом забыла сказать, что придётся нелегко и нужно будет «затянуть» пояса. Это очень не понравилось не только простым немцам, но и многим политикам страны.

Из-за миграционного кризиса в 2018 году Меркель пришлось решать конфликт с министром внутренних дел ФРГ и главой Христианско-социального союза (ХСС) Хорстом Зеехофером. Тут важную роль сыграло умение политика найти компромисс, хотя тогда была настоящая угроза разрыва коалиции ХДС и ХСС. Суть спора заключалась в решении вопроса так называемой вторичной миграции. Зеехофер предъявил Меркель ультиматум и сказал, что отдаст приказ немецким пограничникам начать проверки на германо-австрийской границе, чтобы не пускать в страну беженцев, уже зарегистрированных в других странах Евросоюза. В целом канцлер была согласна с таким мнением. В течение какого-то времени конфликт был решён, и поток беженцев сократился.

Ангела Меркель проходит мимо министра внутренних дел Хорста Зеехофера Maja Hitij/Keystone Press Agency/Global Look Press

Было ещё несколько вопросов, из-за которых Меркель подвергалась критике. Белов напомнил, что только ленивый не говорил про внешнюю политику ФРГ при Меркель. Её обвиняли в Brexit и «прогибе» под Вашингтон, хотя при действующем президенте США Джо Байдене канцлер чётко отстаивала интересы ФРГ и ЕС.

Начиная с мая Меркель оставляла своё завещание с Францией, Америкой, Евросоюзом, НАТО, Россией, Украиной, Польшей, Балканами. Её нигде не принимали как хромую утку. Она уходящий канцлер, с которой говорили как с канцлером будущего правительства, который оставляет своё завещание. Меркель не просто так уходит. Она пытается закрепить достижения своего правительства, — сказал Белов.

По мнению эксперта, одной из ошибок Меркель можно считать неверную ставку на Аннегрет Крамп-Карренбауэр в 2018 году в качестве председателя ХДС. Всему виной политический кризис в Тюрингии в 2020 году. Избрание Томаса Кеммериха от партии Свободных демократов (СвДП) вызвало общегерманский и международный интерес, так как впервые в ФРГ кандидат выиграл выборы за счёт поддержки правопопулистской и националистической партии — АдГ. Кризис являлся результатом земельных выборов Ландтаг Тюрингии, где ни одна правительственная коалиция не имела большинства. После неоднозначного выбора Кеммириха премьер-министром Тюрингии Крамп-Карренбауэр ушла в отставку.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Ангела МЕРКЕЛЬ imago stock&people/GLOBAL LOOK PRESS

Также Меркель критикуют за отсутствие резерва из молодых политиков, она сама уволила нескольких из них, например цу Гуттенберга и бывшего руководителя ХДС в земле Северный Рейн-Вестфалия Норберта Рёттгена. Тем не менее всё это время её команда работала слаженно.

Не всё, что Меркель ставила в качестве сверхцели, получилось достичь. Тем не менее она провела страну властной рукой через мировой финансовый кризис 2008–2010 годов. Как бы её ни ругали за Грецию и Италию, но должники стали нормальными странами, ей это не прощают до сих пор, не удалось урегулировать отношения с Польшей, которая обвиняет Германию в невыплате репарационных платежей (за ущерб в ходе Второй мировой войны. — NEWS.ru), — отметил Белов.

Касательно санкций против России,Меркель всегда говорила, что у неё не было другого варианта. Однако рабочий диалог с президентом РФ Владимиром Путиным был, продолжил эксперт. Это также большая заслуга уходящего канцлера.

Меркель вне политики

Несмотря на статус одного из самых влиятельных политиков в мире, в повседневной жизни Меркель ведёт себя скромно. У неё неброская внешность, канцлер не использует яркий макияж и имеет сдержанный гардероб. Отчасти поэтому Меркель постоянно сравнивают с мужчиной, но сама она, вероятно, не обращает на это никакого внимания. Однажды известный немецкий модельер Карл Лагерфельд раскритиковал фасон широких брюк, которые Меркель надела на встречу с экс-президентом США Бараком Обамой. Канцлер проигнорировала рекомендации дизайнера и через какое-то время снова появилась на публике в той же одежде.

Неизменной остаётся и причёска политика. Считается, что такая шевелюра в стиле «горшок» не добавляет образу женственности. Впрочем, к своим волосам Меркель относится не безразлично. За их длину и цвет отвечает известный стилист Удо Вальц.

Немцы любят Меркель за её простоту. Она похожа на обычную немецкую женщину: канцлер живёт недалеко от ведомства федерального канцлера в Берлине в обычной квартире пятиэтажного дома, сама ходит в магазин со своим пакетом, ездит на доступном автомобиле Volkswagen Golf, выращивает за городом овощи и хорошо готовит. За это в Германии Меркель прозвали Mutti («Мамочка»). Она много раз приходила на кулинарные программы и делилась секретами приготовления фирменных блюд — рулетов из мяса и картофельного супа.

Ангела Меркель с мужем bundeskanzlerin.de

Со своим вторым супругом Иоахимом Зауэром Меркель познакомилась в 1980-х годах. Он является известным специалистом по квантовой химии и профессором Берлинского университета имени Гумбольдта. Учёный не сопровождает супругу во время официальных визитов и старается избегать торжеств, исключение составляют лишь культурные мероприятия. После ухода Меркель из политики у супругов точно будет больше времени для совместного досуга.

Во время визита в Вашингтон в июле 2021 года канцлера спросили, как она представляет свой выход на пенсию. Раньше на этот вопрос она отвечала уклончиво, но тогда сказала, что сначала хочет просто отдохнуть.

После этого я, возможно, попробую что-нибудь почитать, затем мои глаза начнут закрываться от усталости и я немного посплю, ну а потом посмотрим, что будет дальше, — ответила она.

По данным СМИ, размер пенсии Меркель составит около 15 тыс. евро в месяц. У неё также остаётся пожизненное право на личную охрану и служебный автомобиль с водителем. Кроме того, за Меркель, как и за остальными главами немецкого правительства и президентами, сохранится офис в здании бундестага в Берлине и маленький штат из офис-менеджера, двух ассистентов и секретаря. Она и дальше намерена жить в Берлине и в расположенном неподалёку Уккермарке.

За свою политическую карьеру Меркель успела сделать многое. Она оставляет свой пост, являясь самым популярным политиком Германии с рейтингом доверия 64%. В глазах немцев канцлер навсегда останется народной любимицей. Теперь со спокойной душой можно уходить на покой. Остаётся сказать только одно: «Ауф Видерзеен, фрау Меркель».