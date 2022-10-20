Политолог: Россия и БРИКС увели у США очередного союзника Политолог Гасанов: Саудовская Аравия отвернулась от США и рвется в БРИКС для сближения с РФ

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Саудовская Аравия отвернулась от Соединенных Штатов и теперь рвется в объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР (БРИКС), рассказал «ПолитЭксперту» эксперт Российского совета по международным делам, политолог Камран Гасанов на фоне сближения королевства с Россией. Он также добавил, что помимо Саудовской Аравии к блоку мечтает присоединиться Египет и Турция, сообщает «ПолитЭксперт».

Стремление ряда стран вступить в БРИКС вызвано глобальными изменениями, связанными с утратой Западом своего доверия даже среди союзников на Ближнем Востоке. После ряда скандалов, санкционного давления, прессинга в связи с решением Эр-Рияда продлить сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, а также по другим внешнеполитическим вопросам, включая ситуацию в Йемене, Саудовская Аравия понимает, что складывать все яйца в одну американскую корзину невыгодно и опасно, — подчеркнул политолог.

По словам Гасанова, видя, как коллективный Запад замораживает активы ряда государств в Великобритании и США, в Эр-Рияде понимают, что не сегодня-завтра такая же участь может постигнуть и их страну. К тому же, отметил эксперт, в условиях мировой экономической турбулентности рассчитывать исключительно на поддержку Международного валютного фонда (МВФ) крайне опрометчиво и даже опасно. Ведь международная организация выделяет деньги, по мнению политолога, не просто за красивые глаза, а за соблюдение прав человека, различных демократических и рыночных принципов.

С БРИКС, где господствует принцип независимости, в этом плане работать значительно проще. Для решения своих экономических проблем государства-участники блока могут получить деньги из банка стратегического альянса, заключил Гасанов.

Внешнеполитическая переориентация России на Восток покончит с глобальной гегемонией США, следует из опубликованного ранее материала Jerusalem Post. По мнению автора статьи, принятое Москвой решение опирается на опыт Советского Союза и означает, что Россия будет уделять больше внимания странам, связанным с ШОС и СВМДА.