«От них не укрыться»: США нечем ответить на российские «Кинжалы» Бывший аналитик ЦРУ Макговерн: США нечем ответить на российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал»

Фото: Sergey Bulkin/NEWS.ru

Американские системы противовоздушной обороны ничем не могут ответить на российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», который показал свою эффективность в ходе спецоперации на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По его словам, от российских снарядов не укрыться.

Запомните мои слова: Россия обладает гиперзвуковым оружием, которого у нас нет. <...> От них не укрыться, — сказал Макговерн.

Специалист обратил внимание на то, что даже американские системы ПВО Patriot не могут справиться с «Кинжалами». В связи с этим возможная передача Киеву истребителей F-16 не сможет изменить положение дел на фронте.

Ранее первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков заявил о начале серийного производства гиперзвукового комплекса «Кинжал». Он отметил, что компания выполняет заказы Министерства обороны качественно и точно в срок. Вместе с этим он подтвердил сообщения о невозможности перехвата российских ракет. Артяков также добавил, что Ростех нарастил выпуск отечественных боевых самолетов Су-30, Су-34 и Су-35.