«От НАТО с любовью!»: стало известно, кто платит за надписи на снарядах ВСУ The Washington Post: американцы и европейцы платят за надписи на снарядах ВСУ

Фото: flickr

Солдаты вооруженных сил Украины

Американцы и Европейцы платят за возможность разместить свою надпись на используемых Вооруженными силами Украины бомбах и различных боевых снарядах, пишет Live 24 со ссылкой на публикацию The Washington Post. Антон Соколенко, основатель одного из сайтов, которые предлагают нанести сообщение на боеприпас за деньги, отметил, что услуга особенно популярна у граждан США, Великобритании и Германии, сообщили в издании.

Мы получали [заказы на] все большие и большие снаряды. 95% заказов — на английском языке, и большинство из них из Соединенных Штатов, — пояснил Соколенко.

Журналисты рассказали, что чаще всего клиенты заказывают сообщения вроде «От НАТО с любовью!». Они пообщались с американцем, который потратил на надписи около $3000 (около 180 тысяч рублей. — NEWS.ru). Он заявил, что собирался потратить примерно такую же сумму, чтобы его послание разместили на броне танка Т-72, но его остановила жена.

Законность такого бизнеса — под вопросом, однако основатели сайтов утверждают, что договариваются о нанесении надписей с ВСУ. По их словам, собранные средства идут на закупку оборудования для украинской армии.

Ранее в The Washington Post опубликовали статью, в которой заявлялось, что украинцы разочаровались в президенте страны Владимире Зеленском. Сообщалось, что украинцы выразили свое недовольство тем, что глава государства не предпринял необходимые шаги для предупреждения населения о риске начала конфликта с Россией. Отмечалось, что жители Украины уверены, что можно было бы предотвратить большое количество жертв.