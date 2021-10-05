От мира сего: учёные ждут решений Нобелевского комитета

Шведская Королевская академия объявила во вторник имена лучших физиков мира. Ими стали немец Клаус Хассельман и американец Сюкуро Манабе за физическое моделирование климата Земли, количественный анализ вариаций и надёжный прогноз глобального потепления. Вторая часть премии досталась итальянцу Джорджо Паризи за открытие взаимодействий беспорядочности и флуктуации в физических системах.

В 2020-м научное «золото» тоже выиграли сразу несколько физиков — американка Андреа Гец, британец Роджер Пенроуз и немец Рейнхард Генцель. Все трое занимаются исследованиями чёрных дыр.

Согласно правилам Нобелевского комитета, шорт-лист кандидатов на получение премии (но не получивших её) не разглашается в течение полувека после их выдвижения.

Премия Альфреда Нобеля — это не только признание научных заслуг её лауреатов, но и серьёзная финансовая поддержка. Каждый обладатель золотой медали получает в придачу к ней чек на 10 млн шведских крон (около $1.14 млн).

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После распада СССР нобелевскими лауреатами стали только четверо учёных, имеющих гражданство России: Жорес Алферов (2000), Алексей Абрикосов и Виталий Гинзбург (2003), а также Константин Новосёлов (2010). Все они получили премию по физике. Ещё трое учёных, родившихся в СССР, получали премию в 2007, 2010 и 2015 годах, но на момент вручения они не имели гражданства РФ: это Леонид Гурвич (США, экономика), Андрей Гейм (Нидерланды, физика) и не вполне «учёная» Светлана Алексиевич (Белоруссия, литература), напомнил в разговоре с NEWS.ru физик Алексей Малеев.

Гейм и Новосёлов — оба наши выпускники и после получения Нобелевских премий они вернулись в МФТИ, несмотря на то, что став нобелевскими лауреатами, они сделались людьми мира. Премия возлагает большую ответственность на тех, кто ее получил. И МФТИ предоставил им собственные научные центры. Алексей Малеев проректор по международным программам и технологическому предпринимательству МФТИ проректор по международным программам и технологическому предпринимательству МФТИ

Получение Нобелевской премии — это итог многолетнего труда, который зависит не только от личной гениальности учёного, но и от той материально-технической базы, на которой он работает.

Поэтому лаборатории физтеха, которую возглавляет Новосёлов, были в этом году предоставлены гранты от Норникеля, а сам ученый вошел в наблюдательный совет МФТИ — туда даже ректор не входит, — рассказывает Малеев.

Как говорит Малеев, заработать «Нобелевку», работая в какой-то частной лаборатории, невозможно не потому, что их учёные менее талантливые, а по сугубо коммерческим причинам. Частные инвесторы платят учёным за поиски решений, которые можно затем будет продать на рынке, поэтому итоги таких открытий не публикуются никогда. Нобелевский комитет просто «не видит» открытий, которые совершаются в подобных НИИ, хотя по своему научному влиянию они могут быть вполне достойны высшей награды.

Это звучит как анекдот, но самый великий химик в истории Дмитрий Менделеев не получил Нобелевскую премию, хотя тоже был номинирован на неё. Величайшему учёному не хватило при голосовании в Нобелевском комитете одного голоса.

Дмитрий Менделеев wikipedia.org

Попадание в шорт-лист в наше время очень сильно отличается от того процесса, который приводил в Стокгольм учёных во времена Менделеева, рассказала NEWS.ru директор Центра научно-технической экспертизы РАНХиГС Наталья Куракова.

Сейчас этот процесс превратился в анализ big data, наукометрию, когда не ученый ищет способы получения Нобелевской премии, а сама премия ищет подходящего кандидата. Эксперты Нобелевского комитета ежегодно отбирают более 500 имен, могущих претендовать на премию. Это похоже на намывание золота из песка. Наталья Куракова директор Центра научно-технической экспертизы РАНХиГС директор Центра научно-технической экспертизы РАНХиГС

Отбор потенциальных лауреатов осуществляется по числу публикаций их работ в признанных международных научных журналах и количеству цитирований этих публикаций за последние два года — то есть цитаты должны быть ещё «горячими». И уже из этих горячих публикаций Нобелевский комитет отбирает только 0,1%, достойных войти в шорт-лист.

Если академическое сообщество не ангажировано, не пролоббировано, не политизировано, то оно вычисляет кандидатов на премию исключительно по количественному признаку — числу упоминаний данного учёного в профессиональной прессе, — говорит Куракова.

В понедельник Нобелевский комитет присудил премии в области медицины и физиологии американцам Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну за исследования о том, как человеческое тело реагирует на температуру и прикосновения.

До конца недели премии будут вручены исследователям в таких науках как химия, экономика и литература, а также в миротворчестве (последняя — единственная, которую вручают не в Стокгольме, а в Осло). Церемонии традиционно проходили в серо-голубом здании в Стокгольме, однако из-за пандемии было решено проводить их в странах, где лауреаты проживают в данный момент.