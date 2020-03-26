https://static.news.ru/photo/4b8d7c6c-6eca-11ea-a8b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Beppe Bedolis/Ropi/Global Look Press

Университет Джонса Хопкинса сообщил новые статистические данные по распространению коронавируса. По его данным, в мире от COVID-19 скончались 20 550 человек.

Наибольшая смертность зафиксирована в Италии, где умерло 6820 человек. В Испании погибли 3434 человека, в китайской провинции Хубэй — 3163 человека, говорится на сайте.

В мире число заразившихся COVID-19 превышает 430 тысяч человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. Согласно последним данным, в РФ зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о запуске глобального гуманитарного плана по борьбе с COVID-19 в развивающихся странах. По его словам, меры призваны предотвратить распространение коронавируса по планете и защитить жизни миллионов людей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первый житель Республики Коми, заболевший коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), выздоровел и выписался из лечебного учреждения, передают местные власти. Под наблюдением до сих пор находятся два новых пациента. Они помещены в городскую больницу Эжвинского района Сыктывкара.