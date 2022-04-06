От холодной войны до наших дней: кадры выставки «НАТО. Хроника жестокости»

К годовщине создания военно-политического блока НАТО (4 апреля 1949 года) Музей современной истории России открыл выставку, посвящённую ключевым международным событиям от начала холодной войны до наших дней, связанным с военной деятельностью Североатлантического альянса.

Выставка состоит из нескольких разделов, которые рассказывают об американских бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, планах нападения США и их союзников на СССР, разработанных вскоре после Второй мировой войны, локальных конфликтах конца XX — начала XXI века, включая бомбардировки Югославии в 1999 году, войны в Ираке и Афганистане в 2000-е годы, конфликт в Сирии. А также современные события на территории Украины, к которым, по мнению экспертов, привело сотрудничество Украины с НАТО.

Выставка основана на документальных фотографиях из собрания ТАСС и МИА «Россия сегодня», артефактах и документах из собрания Музея современной истории России, относящихся к периоду холодной войны. Экспозиция будет работать до 24 апреля, вход для всех посетителей бесплатный.

Фото залов и экспонатов выставки «НАТО. Хроника жестокости» — в галерее NEWS.ru.