От холодной войны до наших дней: кадры выставки «НАТО. Хроника жестокости»

К годовщине создания военно-политического блока НАТО (4 апреля 1949 года) Музей современной истории России открыл выставку, посвящённую ключевым международным событиям от начала холодной войны до наших дней, связанным с военной деятельностью Североатлантического альянса.
Выставка состоит из нескольких разделов, которые рассказывают об американских бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, планах нападения США и их союзников на СССР, разработанных вскоре после Второй мировой войны, локальных конфликтах конца XX — начала XXI века, включая бомбардировки Югославии в 1999 году, войны в Ираке и Афганистане в 2000-е годы, конфликт в Сирии. А также современные события на территории Украины, к которым, по мнению экспертов, привело сотрудничество Украины с НАТО.
Выставка основана на документальных фотографиях из собрания ТАСС и МИА «Россия сегодня», артефактах и документах из собрания Музея современной истории России, относящихся к периоду холодной войны. Экспозиция будет работать до 24 апреля, вход для всех посетителей бесплатный.
Фото залов и экспонатов выставки «НАТО. Хроника жестокости» — в галерее NEWS.ru.
Выставка «НАТО. Хроника жестокости»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Трофей военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации во время специальной военной операции на Украине, 2022 год
Сергей Булкин/NEWS.ru
Выставка «НАТО. Хроника жестокости»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Защитный шлем военнослужащего Вооружённых сил Украины с нанесённой эмблемой, обозначающей принадлежность к СС. Украина, 2022 год
Сергей Булкин/NEWS.ru
Комплекс радиоперехвата. 2020-е годы. Производители комплектующих – США, Япония, Китай, Ирландия
Сергей Булкин/NEWS.ru
Выставка «НАТО. Хроника жестокости»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Транспортно-пусковые контейнеры от переносных противотанковых управляемых ракет NLAW. Швеция – Великобритания, 2020-е годы
Сергей Булкин/NEWS.ru
Выставка «НАТО. Хроника жестокости»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Форма военнослужащего Вооружённых сил Украины, сшитая по стандартам НАТО. Украина, 2020-е годы
Сергей Булкин/NEWS.ru
Флаг США со следами обстрела. Украина, 2022 год
Сергей Булкин/NEWS.ru
Портфель – «дипломат», принадлежавший Е. М. Примакову, с которым, предположительно, он выполнил знаменитый «разворот над Атлантикой» в 1999 году
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сертификат № 05102 о части самолёта F-117 ФА – 82 – 806
Сергей Булкин/NEWS.ru
Портативный детектор — обнаружитель следов взрывчатых веществ FIDO-X3. США, 2020-е годы. Трофей военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации во время специальной военной операции на Украине в 2022 году
Сергей Булкин/NEWS.ru
Форма военнослужащего Вооружённых сил Украины, сшитая по стандартам НАТО. Украина, 2020-е годы
Сергей Булкин/NEWS.ru
Выставка «НАТО. Хроника жестокости»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фрагменты гирлянды из бумажных журавликов. 1962 год
Сергей Булкин/NEWS.ru
Выставка «НАТО. Хроника жестокости»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Выставка «НАТО. Хроника жестокости»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Законцовка консоли крыла реактивного высотного самолёта-разведчика «Локхид У-2» (Lockheed U-2) ВВС США, сбитого 1 мая 1960 года в ходе разведывательного полёта над территорией СССР
Сергей Булкин/NEWS.ru
Выставка «НАТО. Хроника жестокости»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Настольная скульптура, изготовленная в память жителей г. Нагасаки, погибших в результате американской атомной бомбардировки в августе 1945 года
Сергей Булкин/NEWS.ru