Трамп призвал Байдена извиниться за Афганистан

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Долгосрочное урегулирование ситуации в Карабахе возможно лишь посредством делимитации и демаркации границы. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил на встрече со своим армянским коллегой, трансляцию которой вёл ТАСС.

По словам дипломата, все имеющиеся вопросы необходимо решать политико-дипломатическими методами. Как отмечается, российская сторона подтвердила готовность обеспечить быструю реализацию процесса делимитации и демаркации границы. Инициатива президента России на этот счёт...