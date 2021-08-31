Трамп призвал Байдена извиниться за Афганистан

Джо БайденФото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
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Президент США Джо Байден в предстоящем выступлении по Афганистану должен извиниться перед согражданами за произошедшее. Как сообщает Fox Business, об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп.
Он должен сказать: «Я извиняюсь». Он должен принести американцам извинения, — сказал Трамп.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден «упал на колени» перед новым правительством Афганистана, захваченном «Талибаном» (организация запрещена в России).
Боевики «Талибана» 15 августа вошли в Кабул без сопротивления со стороны афганских военных. Те, в свою очередь, были разоружены и распущены по домам. Представители талибов заявили, что иностранцам ничего не угрожает, а противники группировки получат помилование, если сдадут оружие и пойдут на переговоры. В северной провинции Панджшер против власти боевиков восстали силы во главе с Ахмадом Шахом Массудом — младшим. Противники режима талибов призвали население Афганистана восстать против террористов.