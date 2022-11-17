Земля в иллюминаторе: человечество снова начало сближение с Луной Что «Орион» будет делать на лунной орбите и почему США не смогут оккупировать ночное светило

Фото: Joel Kowsky - NASA via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Волнительный момент: сверхтяжелая ракета-носитель Space Launch System отправляет к Луне корабль «Орион»

Американцы (а в их лице — все человечество) возвращаются на Луну. Сенсационный пуск состоялся спустя ровно полвека после миссии «Аполлон» 1972 года, когда нога человека последний раз ступала на лунный грунт. На этот раз к естественному спутнику Земли в рамках программы «Артемида» (Artemis) стартовала сверхтяжелая ракета, которая доставит на орбиту ночного светила корабль «Орион» (Orion). Об этом сообщило Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA). «Орион» отправился в космос без астронавтов на борту (все еще впереди), но зато c экипажем из трех манекенов — они будут проводить в космосе важные научные исследования. Дальше в планах — возведение на Луне постоянной базы и «колонизация» других объектов Солнечной системы.

«Лунные ворота» открываются

Самая мощная в мире ракета-носитель Space Launch System (SLS) была запущена ночью с космодрома Kennedy Space Center во Флориде. Как гласит китайская мудрость, самая длинная дорога начинается в первого шага. Старт в ночь со среды на четверг стал таким первым шагом программы «Артемида-1» (Artemis 1), ее конечная задача — создать на Луне постоянно действующий обитаемый форпост «Лунные ворота» (Lunar Gateway), своего рода стационарную МКС. NASA осуществляет этот проект в сотрудничестве с Европейским космическим агентством (ESA). Лунная база будет служить не только для освоения нашего спутника, но и работать в качестве «космодрома подскока» для полетов к другим объектам Солнечной системы, в первую очередь к Марсу. Марсианская одиссея запланирована на середину 2030-х годов.

Сегодняшняя беспилотная миссия выдвинет «Орион» к до сих пор неизведанным рубежам глубокого космоса, приблизив нас к исследованию Луны и в конечной перспективе — Марса, — заявил после успешного старта SLS глава NASA Билл Нельсон.

Предполагается, что в 2024 году в рамках миссии «Артемида-2» (Artemis 2) будет проведен пилотируемый облет Луны кораблем с астронавтами на борту. Справить же новоселье на Lunar Gateway астронавты смогут в после 2025 года (если вдруг Конгресс США по каким-либо причинам не лишит её финансирования на полпути). И это будет уже миссия «Артемида-3» (Artemis 3).

Фото: nasa.gov

Знакомьтесь: капитан Муникен, Зоар и Хельга

Ракета SLS скомпонована по той же схеме, по которой выводились на орбиту шаттлы: центральный бак c жидким водородом и два твердотопливных ускорителя по бокам. В течение недели SLS доставит на окололунную орбиту 27-тонный (включая вес топлива для обратной дороги) корабль «Орион». Он станет «рабочей лошадкой» NASA на следующих этапах программы, когда такие космические корабли будут запускаться уже с экипажами на борту.

Пока же на борту «Ориона» к Луне отправились три манекена — брутальный «капитан Муникен (каламбур от английского «Moon») и его «коллеги» с женскими формами, которым дали имена Зоар и Хельга. В общем, всё политкорректно и при полном соблюдении гендерных квот. Манекенов-«астронавтов» изготовили в Европейском космическом агентстве из материала, похожего по физическим свойствам на человеческое тело. Они начинены дозиметрами и детекторами радиации, так что в космосе на манекенов возложена важная миссия.

Орбита корабля будет отстоять от лунной поверхности менее чем на 60 тысяч километров. На ней «Орион» окажется 21 ноября. А 5 декабря он начнет обратное путешествие к Земле по напоминающей восьмерку (или знак бесконечности) траектории, используя уже собственные двигатели. Благо, для возвращения (в отличие от отправления) кораблю разгоняться надо только в первые минуты, а всё оставшееся время — тормозить: он приблизится к родной планете на скорости в 32 Маха (число, в котором измеряется скорость звука). Приземление, вернее, приводнение лунного модуля намечено на 11 декабря в Тихом океане.

Эта 25-дневная миссия призвана протоптать тропинку в дальний космос, которая затем превратится в хорошо проторенную дорогу не только к Луне, но и к другим небесным телам. За всё время нынешнего путешествия «Орион» накрутит около 2 млн километров.

Фото: nasa.gov

Ранее проторенная космическая тропинка, по которой к Луне в 1960–70-х годах отправлялись корабли «Аполлон» («Apollo»), начиная с легендарного экипажа Нила Армстронга, давно заросла травой. Поэтому «Артемида» не механическое повторение программы «Аполлон», а проект, запускаемый с нуля — начиная с ракеты SLS, чья грузоподъемность многократно превышает возможности носителя «Сатурн-5», доставлявшей к Луне «Аполлоны».

Поскольку тяговая сила SLS рассчитана с запасом, NASA согласилось прикрепить к ракете-носителю десяток аппаратов CubeSat, не имеющих никакого отношения к миссии «Артемида», а просто в качестве попутной загрузки. Когда «Орион» и последняя ступень SLS расстыкуются, эти мини-спутники останутся вместе с отработавшим бустером на низкой околоземной орбите и будут выполнять собственные задачи.

Для NASA (и для всех энтузиастов освоения космоса независимо от национальности) успешный запуск «Ориона» дал возможность, наконец, выдохнуть. Ведь долгожданный старт несколько раз откладывался по разным причинам — последний раз в ноябре 2022 года. То отказывала электроника, то выявлялась утечка жидкого водорода из топливного бака, то происходили какие-то еще неполадки — что неудивительно для системы, состоящей из миллионов узлов. А когда всё уже заработало как часы, старту помешали сперва ураган «Иэн», а затем ураган «Николь».

Избирательные кабинки на Луне?

Хотя лунный проект на 99% осуществляется силами и средствами американских компаний и агентств, будущая лунная база не станет юридически американской. И флаг США над ней вывешен не будет. Об этом рассказал NEWS.ru эксперт по космической политике и международному космическому праву Иван Моисеев.

Поверхности Луны и других небесных тел не могут быть присвоены никаким государством. На этот счет уже полстолетия существует конвенция ООН. Поэтому любая стационарная база на Луне или Марсе будет иметь статус международной, независимо оттого, какую долю каждая из стран внесла в ее создание. Наверное, и под Lunar Gateway будет создана какая-то международная корпорация, по образцу МКС, которая тоже не несет на себе ни каких-то национальных флагов, ни даже флага ООН. Сегодня интерес к участию в «Артемиде» выразили около 20 государств, и процесс присоединения новых продолжается. Иван Моисеев руководитель Института космической политики

Фото: nasa.gov

По словам собеседника NEWS.ru, российского участия в Lunar Gateway нынешних обстоятельств не предвидится. А собственная программа Роскосмоса, прежде рассчитанная до 2025 года, в которой и разрабатывались лунные посадочные модули, свернута из-за отсутствия финансирования.

Поэтому в обозримом будущем Россия остаётся изолированной не только на поверхности Земли, но и в космическом пространстве, — заключил Иван Моисеев.

Кстати, NASA не было бы американским агентством, если бы не попыталось перенести в космос идеи политкорректности, царствующие в самих Соединенных Штатах. В состав последующих пилотируемых миссий к Луне обязательно будут включены женщины, темнокожие астронавты и другие звездоплаватели, которые на Земле принадлежат к разнообразным меньшинствам. А логотип «Артемиды-1» выполнен в красных и голубых цветах, что призвано на подсознательном уровне сделать его объединяющим для сторонников двух главных партий США — Республиканской и Демократической. Так что не исключено, что будущим поселенцам на Луне даже разрешат голосовать. Но пока до этого еще далеко.