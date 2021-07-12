«От Афганистана все устали»: ветеран-разведчик оценил ситуацию в стране

Весь мир уже устал от Афганистана что при нынешней власти (запрещённое в России движение «Талибан» взяло под контроль страну), что при предыдущих правителях. Такую точку зрения в разговоре с NEWS.ru высказал президент Фонда ветеранов Афганистана ветеран, участник боевых действий, разведчик ВДВ Сергей Бобрецов.

По его словам, ранее в Афганистане было безвременье, существовало множество группировок, постоянно присутствовали американцы, англичане и другие представители иностранных спецслужб. А этот регион очень геополитически важен для России. Поэтому всегда происходят какие-то контакты и прочее. Американцы же просто устали от ситуации, они не чувствуют оттуда угрозы.

От Афганистана все уже просто устали, он никому не нужен. Миру не нужно, чтобы оттуда кто-то лез, он согласился. Просто чтобы оставили в покое всякие моджахеды и прочие, — сказал Бобрецов.

Он отметил, что военного вмешательства со стороны России не будет, а дипломатия и сотрудничество в разных экономических сферах продолжатся точно, ведь ни одно государство при любом правителе не сможет существовать без экономики.

Бобрецов добавил, что если бы поехал в Афганистан, то только с гуманитарной миссией. Народу страны надо помогать, считает он.

Ранее Бобрецов в беседе с NEWS.ru заявил, что пришедшие к власти в Афганистане талибы на данный момент не являются для нашей страны ни друзьями, ни врагами.