https://static.news.ru/photo/0aacc7fa-de99-11e9-bee8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Спец Новости/vk.com

Старший механик Олег Дружинин, находившийся вместе с двумя другими россиянами на захваченном у берегов Камеруна судне, вернулся домой.

Предположительно нигерийские пираты атаковали 15 августа грузовое судно «Мармалайта», среди членов экипажа которого находились трое граждан РФ: старший механик Олег Дружинин, капитан Владимир Слепченко и старпом Николай Ружницкий. В настоящий момент все они освобождены и разъезжаются по домам, передаёт « Россия 24 ».

Олег Дружинин пока никак не комментирует произошедшее.

Как писал News.ru ранее, немецкая компания, на которую работали освобождённые из плена пиратов моряки из РФ, отказалась называть уплаченную за россиян (и пленников из других стран) сумму выкупа. Пресс-атташе посольства РФ в Камеруне Игорь Димитриев рассказал, что обычной практикой в таких случаях является неразглашение подобной информации, так как она является коммерческой тайной.