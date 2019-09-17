Кардинал Джордж Пелл, осуждённый в Австралии за надругательство над двумя 13-летними певчими церковного хора в 1996 году, пытается обжаловать вынесенный ему приговор.
По сообщению телеканала ABC, в случае если Пелл получит разрешение на апелляцию, это станет его последней возможностью обжаловать приговор.
Суд Мельбурна признал казначея Ватикана и самого высокопоставленного католика Австралии Джорджа Пелла виновным в пяти случаях сексуального насилия над 13-летними мальчиками. Все доказанные преступления совершались в 1990-х годах. Сам священник свою вину отрицает и подал апелляцию на решение суда.
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