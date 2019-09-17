https://static.news.ru/photo/f72b4742-d91b-11e9-880f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cico/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Кардинал Джордж Пелл, осуждённый в Австралии за надругательство над двумя 13-летними певчими церковного хора в 1996 году, пытается обжаловать вынесенный ему приговор.

По сообщению телеканала ABC, в случае если Пелл получит разрешение на апелляцию, это станет его последней возможностью обжаловать приговор.

Суд Мельбурна признал казначея Ватикана и самого высокопоставленного католика Австралии Джорджа Пелла виновным в пяти случаях сексуального насилия над 13-летними мальчиками. Все доказанные преступления совершались в 1990-х годах. Сам священник свою вину отрицает и подал апелляцию на решение суда.