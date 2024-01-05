Осужденный за убийство подруги паралимпиец вышел на свободу Осужденный за убийство подруги паралимпиец Писториус вышел на свободу по УДО

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Оскар Писториус

Шестикратный паралимпийский чемпион Оскар Писториус вышел условно-досрочно из тюрьмы, где отбывал наказание за убийство своей подруги Ривы Стенкамп, которое произошло в 2013 году, пишет Reuters. Он отбыл чуть более половины своего 13-летнего срока.

Департамент исправительных учреждений может подтвердить, что Оскар Писториус является условно-досрочно освобожденным начиная с 5 января 2024 года. Сейчас он находится дома, — сказано в заявлении департамента тюрем ЮАР.

До декабря 2029 года 37-летнему Писториусу нужно будет отмечаться у офицера по УДО. Кроме того, он обязан продолжать терапию по управлению гневом и посещать семинары о гендерном насилии.

Комментируя выход Писториуса из тюрьмы, мать Ривы Стенкамп Джун сказала, что «не может быть справедливости, если ваш любимый человек никогда не вернется».

О том, что Писториус выйдет по УДО, стало известно в конце ноября. Отмечалось, что мать убитой девушки не возражала против освобождения паралимпийца, но усомнилась, что он исправился в тюрьме. По ее словам, она беспокоится о безопасности каждой девушки, которая в будущем вступит с ним в контакт. Женщина также выразила уверенность, что ее муж скончался в 2023 году от разбитого сердца, поскольку не смог пережить смерть их дочери.

Трагедия произошла в День святого Валентина в 2013 году. Писториус несколько раз выстрелил в свою девушку Риву Стенкамп через дверь ванной. Полицейским он объяснил, что принял ее за грабителя. В 2016 году спортсмен был приговорен южноафриканским судом к 13 годам и пяти месяцам тюремного заключения.