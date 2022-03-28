«Острая угроза»: Пентагон определил статус России в своей стратегии
Пентагон назвал Россию «острой угрозой» в своей стратегии национальной обороны
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
01:59, 29 марта 2022
Фото: ru.wikipedia.org /David B. Gleason from Chicago, IL - The Pentagon, CC BY-SA 2.0,
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Согласно актуальной стратегии национальной безопасности Пентагона, ведомство назвало Россию «острой угрозой». Отмечается, что этому предшествовало решение Москвы начать специальную операцию на Украине. В документе также указано, что КНР является «постоянным соперником», сообщает РИА Новости.
Россия представляет острую угрозу. Мы продолжим взаимодействие с нашими союзниками по НАТО и партнёрами для укрепления мощного сдерживания перед лицом российской агрессии, — сказано в документе военного ведомства США.
Также уточняется, что Пентагон готов к противодействию угрозам, исходящим со стороны КНДР и Ирана.
Президент США Джо Байден ранее заявил, что у Вашингтона нет планов по смене руководства России. Он отметил, что не отказывается от своих слов в адрес российского лидера Владимира Путина, но уточнил, что таким образом он выражал своё возмущение. Выступая с речью в Варшаве, американский лидер сказал, что российский лидер «не может оставаться у власти». В пресс-службе Белого дома попытались объяснить слова Байдена тем, что руководство в Кремле не может продолжает нынешний курс действий на Украине.