«Острая угроза»: Пентагон определил статус России в своей стратегии

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ООН призывает полностью расследовать ситуацию с видео, на котором, предположительно, украинские военные простреливают ноги российским солдатам. Об этом заявила глава мониторинговой миссии по правам человека на Украине Матильда Богнер. Её слова приводит CNN.

Мы призываем власти обеих сторон провести полное расследование обвинений, которые возникли вслед за появлением этих видео, — сказала представитель ООН. Она также указала на то, что организация находится «в процессе...