«Осторожный оптимизм»: ОДКБ оценила перспективы мира на Южном Кавказе

Генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась на площадке клуба «Валдай» заявил, что подписание трёхстороннего заявления между Россией, Азербайджаном и Арменией и ввод российских миротворцев в Карабах способствовали стабилизации ситуации в регионе и прекращению кровопролития. При этом он подчеркнул, что перед сторонами стоит серьёзная задача решения вопроса по делимитации и демаркации границы.

Безусловно, очаги напряжённости есть, и они есть на армяно-азербайджанской границе. Я там был, видел своими глазами, что там происходит. Но, по сути дела, границы как таковой там нет, есть линия соприкосновения, опорные пункты, наблюдательные пункты. Периодически бывают перестрелки. Так быть не должно, — сказал Зась.

По его словам, запуск процесса делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы является сложным вопросом, решение которого сможет укрепить безопасность региона.

Есть осторожный оптимизм насчёт того, что заканчивается целая эпоха войны и начинается другая эпоха. Я могу ошибаться в плане такого оптимизма, но в любом случае надо приветствовать шаги, которые сейчас делаются для установления мира, — отметил генсек ОДКБ.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Баку отверг предложения Еревана по урегулированию ситуации на границе. По его словам, были также позиции, которые не устроили армянскую сторону. Сейчас с азербайджанской и российской сторонами обсуждаются механизмы создания безопасности и стабильности в регионе.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван напрямую передал Баку свои предложения по повышению безопасности. По его словам, комиссия по делимитации должна быть сформирована как можно скорее, однако это невозможно при отсутствии стабильности в приграничной зоне. Он также напомнил, что Армения не выдвигает предусловий для демаркации границы, которая, как он отметил, не должна зависеть от урегулирования карабахского конфликта.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.