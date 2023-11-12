«Остановить геноцид»: в Хиросиме прошла акция солидарности с Палестиной NHK: жители Хиросимы зажгли свечи в знак солидарности с Палестиной

Фото: AFLO/Global Look Press

Мемориал мира в Хиросиме

Жители японского города Хиросима провели у мемориала мира акцию в поддержку Палестины, сообщает телеканал NHK. Собравшиеся зажгли свечи и выложили из них лозунг «Остановить геноцид в Газе».

Согласно информации организаторов, в мероприятии приняли участие около 500 человек. Они выступили с критикой действий Израиля и призвали прекратить боевые действия.

Люди всего мира должны открыто отреагировать на разрушительные атаки Израиля и сказать: «Остановите резню», — цитирует телеканал профессора Университета Хиросимы Танами Аоэ.

Ранее сообщалось, что глава правительства Бангладеш Шейх Хасина представила план завершения конфликта в секторе Газа. Он предусматривает немедленное прекращение огня, развертывание гуманитарного коридора для быстрых и безопасных поставок продовольствия и лекарств, прекращение убийств мирного населения, выполнение резолюций ООН и объединение мусульманского сообщества для оказания помощи Палестине.

Накануне полиция Лондона сообщила о задержании более 200 участников пропалестинских протестов, проходивших в столице Великобритании. По информации правоохранителей, задержанные запускали пиротехнику и устраивали стычки со стражами порядка.