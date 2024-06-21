«Остается низкой»: в США указали на шансы успеха Украины на поле боя Херш: шансы ВСУ на значимый успех в зоне спецоперации остаются низкими

Фото: МО Украины

Шансы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на значимый успех в зоне спецоперации остаются достаточно низкими, предположил в своем блоге на портале Substack лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на неназванного американского чиновника. По его словам, это объясняется превосходящими «людскими и материальными ресурсами России».

При этом в Белом доме и Киеве продолжают говорить об успехах украинской армии, в частности возле Харькова, отметил журналист. Однако западная пресса игнорирует тот факт, что российские войска окружили и взяли в плен военнослужащих из 92-й штурмовой бригады ВСУ в этом регионе, констатировал Херш.

Лауреат Пулитцеровской премии также назвал катастрофой внешнюю политику президента США Джо Байдена, который продолжает выделять Украине миллиарды долларов и призывать делать то же самое союзников в НАТО. Херш посоветовал Вашингтону прислушаться к предложению Москвы об урегулировании конфликта.

Ранее Министерство обороны РФ информировало, что с 15 по 21 июня Вооруженные силы Украины в общей сложности потеряли 13 710 человек личного состава. В плен сдались 37 украинских военнослужащих, добавили в оборонном ведомстве.