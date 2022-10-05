«Осознать правду сложно»: Захарова заявила о предательстве ЕС союзниками Захарова заявила, что ЕС придется признать предательство союзников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Евросоюзу в какой-то момент придется признать предательство союзников. Речь идет о повреждении газопровода «Северный поток — 1», которое, по мнению части мировой общественности, выгодно США. Свое мнение дипломат высказала в Telegram-канале.

Свой аргумент Захарова обосновала на заявлении вице-премьера РФ Александра Новака, заявившего о готовности России поставлять газ по неповрежденной нитке «Северного потока — 2».

И после этого кто-то посмеет сказать, что за диверсией стоит наша страна? Понимаю, что осознать правду бывает очень сложно. Но когда-то странам ЕС придётся это сделать и признать — их предали союзники, — написала Захарова.

Тем временем немецкие пользователи Сети считают, что именно Штаты причастны к подрыву газопроводов и требуют от своих властей реакции на то, что их оставили без источника энергоснабжения. Местные СМИ не исключают, что Виртуальный бунт может перерасти в реальные массовые беспорядки, в результате которых Берлин может поддаться требованиям народа и прервать отношения с США.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что англосаксы ради своей выгоды хотят столкнуть Россию и Европу в военном противостоянии. По его словам, они это делают для того, чтобы капиталы, производства и ценные специалисты перебрались к ним.