«Особая цель»: названа роль Путина в повестке саммита НАТО CFR: Путин станет особой целью повестки на саммите НАТО в Вашингтоне в июле

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин станет особой целью повестки дня на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне, говорится в статье американской организации Council on Foreign Relations. Вместе с тем отмечается, что на мероприятии не будут удовлетворены надежды Киева на членство в Альянсе.

Все темы, адресованные Украине и республиканцам в США, предназначены и для Путина, но он является особой целью дополнительных пунктов повестки дня саммита, — сказано в публикации.

1 июля «Известия» писали, что их корреспондентам отказали в аккредитации на саммит НАТО в Вашингтоне 9–11 июля. Причины не названы. Представители Альянса добавили, что публичные части заседания будут доступны на сайте НАТО.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что это является дискриминацией и ущемлением прав. По его словам, это противоречит нормам и принципам информационной открытости и транспарентности.

Ранее издание Sydney Morning Herald писало, что премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе не будет участвовать в саммите НАТО. Вместо себя глава кабмина отправит на мероприятие министра обороны страны Ричарда Марлза.