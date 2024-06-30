Основателя и топ-менеджеров ВЭФ обвинили в серии домогательств WSJ: основателя ВЭФ в Давосе обвинили в многолетних домогательствах

Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

Клаус Шваб

Основателя Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе обвинили в многолетних домогательствах, а также создании враждебной атмосферы по отношению к женщинам и темнокожим, сообщила газета The Wall Street Journal. Издание уточнило, что на предпринимателя, а также на сотрудников руководящего звена ВЭФ поступило более 80 жалоб.

Большинство женщин сообщали о случаях харассмента, а шесть из них рассказали, что их вынудили уволиться из-за беременности. При этом газета отметила, что 80-летний Шваб в какой-то момент решил «омолодить состав» и потребовал уволить всех сотрудников старше 50 лет. Издание добавило, что подобные практики противоречат «возвышенным целям» ВЭФ, участники которого стремятся улучшить мир.

Ранее десятки девушек обвинили петербургского психолога и соучредителя Ассоциации травма терапевтов Вячеслава Яковлева в домогательствах и сексуализированном насилии. По словам одной из пострадавших, слухи о его нездоровом поведении по отношению к женщинам ходят давно. На фоне конфликта преподавателя отстранили от руководящей должности в ассоциации. Яковлев назвал нападки «спланированной акцией», ударом по репутации и решил написать заявление в Следственный комитет.