Основатель McAfee уже пытался свести счёты с жизнью

75-летний американский программист и бизнесмен, основатель разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee Джон Макафи, найденный мертвым в барселонской тюрьме, пытался свести счёт с жизнью в конце февраля. Об этом сообщает газета Vanguardia.

По данным издания, неудавшаяся попытка суицида произошла 28 февраля. Журналистам сообщил об этом его сокамерник. Макафи доставили в больницу, где медики порекомендовали руководству тюрьмы обратиться к психологу. После выписки специалист определил, что Макафи не нуждается в специальной психиатрической помощи. После этого его перевели в другую тюрьму.

Журналисты не смогли получить какой-либо официальный комментарий. В совете юстиции женералитета сослались на конфиденциальность медицинской информации. Примечательно, что адвокат Макафи Хавьер Вильяльба Санчес сообщил, что был не в курсе инцидента.

Тело бизнесмена было найдено 23 июня в тюрьме «Брианс 2» в провинции Барселона. Макафи должны были выдать США, где его обвиняли в неуплате налогов. Рядом с телом была найдена предсмертная записка. Результатов вскрытия пока нет.

Вдова бизнесмена по имени Дженис обвинила в его смерти власти США. Она выступила за тщательное расследование обстоятельств гибели её супруга. Сам бизнесмен дважды в социальных сетях писал о том, что не совершит суицид. А в 2019 году намекнул, что за ним охотятся американские власти.

Компания McAfee была основана в 1987 году. Она является крупным разработчиком антивирусного программного обеспечения. С 2011 года принадлежит корпорации Intel. Ранее Джона Макафи обвинили в мошенничестве и отмывании денег. Бизнесмен был задержан в 2020 году в Испании по запросу США.