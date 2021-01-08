Основатель «Грузинской мечты» Иванишвили объявил об уходе из политики

https://static.news.ru/photo/5fc85e34-53d7-11eb-963e-fa163e074e61_660.jpg Бидзина Иванишвили Фото: gd.ge

Основатель правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили объявил, что уходит из политики. Об этом говорится в его письме, опубликованном на официальном сайте партии.

Он также назвал успех его партии «ожидаемым и логическим», а правящую команду — лучшей и безальтернативной. По мнению Иванишвили, команда, укомплектованная этими людьми, может достойно заменить его труд, авторитет и навыки.

Именно поэтому считаю, что моя миссия выполнена. Я принял решение окончательно уйти из политики и полностью отстраниться от бразд правления. Я ухожу с поста председателя партии, в частности, из партии и возвращаюсь к прежнему образу жизни, который я вел до 2011 года <...>. Ухожу из политики победителем, с чувством гордости и благодарности народу, — говорится в письме.

Это уже не первое подобное заявление Иванишвили. В ноябре он также сообщал, что уходит с поста почётного председателя этой партии. По его словам, два года назад пришёл в политику для того, чтобы «объединить и мобилизовать усилия здоровых сил общества на избавление страны от режима Саакашвили, основанного на лжи и насилии».

Парламентские выборы состоялись в Грузии 31 октября. Выборы впервые проходили по новой формуле: 120 депутатов избирали по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным округам. Кроме того, барьер для прохождения партии в парламент снижен и составляет теперь всего лишь 1% (прежде было 3%).

Как писал NEWS.ru, в борьбе за 150 депутатских мест участвовали 48 партий и два политических блока. По данным ЦИК, лидером стала партия власти «Грузинская мечта», второе место — у оппозиционного блока «Сила в единстве», в состав которого входит партия «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили. По итогам выборов «Грузинская мечта» получила 90 мест, остальные 60 распределились между восемью оппозиционными силами.