Основатель Georgian Airways ответил на санкции Зеленского Основатель Georgian Airways заявил, что ему безразличны санкции Зеленского

Фото: shutterstock.com

Основатель грузинской авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили в беседе с ТАСС заявил, что ему безразличны санкции, которые ранее ввел против него и компании президент Украины Владимир Зеленский. Он отказался более подробно комментировать введенные против него ограничения.

Меня вообще не интересует, кто там что вводит против меня. Вообще без комментариев оставлю эту тему, — сказал Гаиашвили.

1 июля Зеленский подписал указ о введении санкций сроком на 10 лет против 192 физических лиц и 291 юрлица, которые так или иначе связаны с Россией. В частности, под ограничения подпала грузинская авиакомпания Georgian Airways и лично Гаиашвили.

10 мая 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии. Также он отменил запреты на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Данные запреты действовали с 2019 года.

Грузинская авиакомпания Georgian Airways расширила список стран, куда можно добраться транзитом из Москвы через Тбилиси. В перечень вошли Австрия (Вена и Грац), Кипр (Ларнака), Франция (Париж, Нанси), Германия (Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне), Греция (Салоники), Израиль (Тель-Авив), Италия (Неаполь, Милан), Нидерланды (Амстердам) и Саудовская Аравия.

В то же время стало известно, что возобновление прямых перелетов с Россией вызвало отрицательную реакцию у грузинских активистов, выступающих против. Они собрались у аэропорта с антироссийскими плакатами, а позже попытались прорваться через полицейских к терминалу воздушной гавани после посадки первого борта из РФ. Правоохранительные органы задерживали демонстрантов.