Основатель «Еврохима» отправился в ЮАР лоббировать отмену санкций Bloomberg: основатель «Еврохима» Мельниченко отправился в ЮАР лоббировать отмену санкций

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Андрей Мельниченко

Российский предприниматель, основатель компании «Еврохим» Андрей Мельниченко прибыл в Южно-Африканскую Республику для лоббирования отмены санкций в кулуарах предвыборной конференции, организованной правящей партией Африканского национального конгресса. Об этом сообщает агентство Bloomberg. По информации агентства, бизнесмен рассчитывает, что наиболее промышленно развитая страна континента поддержит его призывы к Евросоюзу «решить проблему».

Согласно предположениям Мельниченко, которые приводит Bloomberg, удобрения, недополученные рынком из-за санкций в течение года, позволили бы вырастить количество зерна, достаточное, чтобы накормить более 200 млн человек.

Я не думаю, что люди, страдающие от нехватки еды, должны принимать сторону в конфликте, — сообщил россиянин в интервью агентству.

При этом он не стал называть имена политиков, с которыми встречался.

Санкции Евросоюза не касаются напрямую сельскохозяйственной продукции или удобрений. Однако ограничения в отношении бизнесменов из РФ привели к тому, что страховые и логистические компании прекращают сотрудничество по организации поставок российских удобрений. Мельниченко отметил, что в 2022 году поставки сократились на 9 млн тонн.



Ранее издание EUobserver со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что ЕС ослабит санкции в отношении российских предпринимателей Андрея Мельниченко и его супруги Александры, Андрея Гурьева, Вячеслава Кантора, Дмитрия Мазепина и Вадима Мошковича, чьи компании связаны с удобрениями и химией. Сейчас против них действуют ограничения, предусматривающие замораживание активов и запрет на выдачу виз.

В свою очередь Франция, Германия, Нидерланды, Испания, Бельгия и Португалия призвали Брюссель скорректировать рестрикции против России таким образом, чтобы ограничения не мешали поставкам продовольствия и удобрений.