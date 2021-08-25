Основатель ЧВК Blackwater назвал сумму для эвакуации из Кабула

Основатель американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрик Принс предлагает услугу по эвакуации из Кабула на чартерном самолёте за $6,5 тыс. с человека. Об этом сообщила The Wall Street Journal.

В стоимость эвакуации из столицы Афганистана также входит безопасная доставка до аэропорта Кабула и посадка в самолёт. Однако неизвестно, обладает ли Принс необходимыми для этого ресурсами в стране, захваченной запрещённой в России группировкой «Талибан», отмечает издание.

Ранее премьер Словении Янез Янша заявил, что Евросоюз не будет открывать гуманитарный коридор для эвакуации афганцев, они сами должны бороться за своё отечество.

По его мнению, ЕС или Словения не должны помогать и платить всем на планете, кто бежит вместо того, чтобы бороться за своё отечество. Он также отметил, что видел фото афганских женщин с оружием в руках, и посоветовал мужчинам этой страны брать с них пример и сопротивляться «Талибану».

Боевики «Талибана» начали разыскивать афганцев, которые помогали британским и американским силам. Талибы располагают списком лиц, которых необходимо разыскать для «допроса и наказания».