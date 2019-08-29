https://static.news.ru/photo/8649dce4-ca45-11e9-8750-fa163e074e61_660.jpg Джек Ма Фото: Christophe Morin, imago-images.de/Global Look Press

Миллиардер и основатель Alibaba Джек Ма считает, что люди должны работать по четыре часа и не более трёх дней в неделю. Об этом он заявил на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае.

По мнению Ма, людям можно трудиться 12 часов в неделю, в остальное время работу должен выполнять искусственный интеллект.

В течение следующих 10–20 лет должны сосредоточиться на реформировании системы образования, чтобы наши дети могли найти работу, которая требует только трёх дней в неделю и четырёх часов в день. Если мы не изменим нашу систему образования, у всех нас будут проблемы, — цитирует миллиардера Bloomberg .

Издание напоминает, что совсем недавно Джек Ма высказывал противоположную точку зрения. В апреле основатель Alibaba заявлял, что людям надо работать по 12 часов шесть дней в неделю.

Ранее News.ru писал о том, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает переход на четырёхдневную рабочую неделю возможным, но не «сию секунду». Об этом он заявил на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным. 22 июня Минтруду было дано поручение проанализировать такую революционную социальную инициативу и доложить до 30 сентября.