Миллиардер и основатель Alibaba Джек Ма считает, что люди должны работать по четыре часа и не более трёх дней в неделю. Об этом он заявил на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае.
По мнению Ма, людям можно трудиться 12 часов в неделю, в остальное время работу должен выполнять искусственный интеллект.
В течение следующих 10–20 лет должны сосредоточиться на реформировании системы образования, чтобы наши дети могли найти работу, которая требует только трёх дней в неделю и четырёх часов в день. Если мы не изменим нашу систему образования, у всех нас будут проблемы, — цитирует миллиардера Bloomberg.
Издание напоминает, что совсем недавно Джек Ма высказывал противоположную точку зрения. В апреле основатель Alibaba заявлял, что людям надо работать по 12 часов шесть дней в неделю.
Ранее News.ru писал о том, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает переход на четырёхдневную рабочую неделю возможным, но не «сию секунду». Об этом он заявил на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным. 22 июня Минтруду было дано поручение проанализировать такую революционную социальную инициативу и доложить до 30 сентября.